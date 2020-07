Les idées de rover Steampunk Venus remportent le concours de la NASA pour «  explorer l’enfer  » avec des robots d’horlogerie

Ce collage met en lumière les 15 finalistes du concours « Exploring Hell » de la NASA, qui a chargé le public de proposer des designs innovants pour les métiers à envoyer à Vénus. (Crédit d’image: NASA / HeroX)

Un futur Vénus Le rover pourrait être paré de rouleaux et d’ailes steampunk-esques alors qu’il explore soigneusement une planète si chaude que l’environnement a détruit d’autres vaisseaux spatiaux en quelques minutes seulement après l’atterrissage.

Ces idées d’utilisation de «rouleaux et d’ailes», qui remplaceraient les capteurs traditionnels des engins spatiaux, n’étaient que quelques-unes des conceptions suggérées par le public après le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. a demandé de l’aide ce printemps pour concevoir la nouvelle machine vénusienne . JPL envisage d’inclure certains de ces concepts innovants du public sur un rover Venus proposé pour la première fois dans le cadre du programme Innovative Advanced Concepts de la NASA, qui vise à explorer des idées lointaines.

JPL espère retourner à Vénus, un monde qui n’a vu l’exploration de la surface que d’une poignée de Missions de l’Union soviétique à Venera dans les années 1970 et 1980 . Ces engins spatiaux renforcés, capables comme ils l’étaient à leur époque, ne pouvaient pas succomber rapidement à la chaleur à la température du four et pression semblable à celle de l’eau profonde de la surface de Vénus. Personne n’a osé essayer d’atterrir depuis, bien que plusieurs pays aient envoyé des missions pour regarder Vénus d’en haut.

Le nouveau concept de rover de JPL issu du concours pourrait cependant rendre un nouvel atterrissage possible. L’engin utiliserait une petite éolienne et des ressorts pour se déplacer, réduisant ainsi sa dépendance aux ordinateurs et aux équipements de pointe. Nommé Automaton Rover pour les environnements extrêmes, le conception de type steampunk compterait sur la locomotion mécanique pour effectuer les opérations et suivre les instructions de manière autonome. La mission pourrait durer des mois sur la surface de Vénus si tout se passe comme prévu.

Le public a répondu par centaines à la demande d’idées du JPL pour remplacer les capteurs d’engins spatiaux traditionnels – des capteurs qui ne dureraient pas longtemps sur Vénus. Administré par le NASA Tournament Lab et le Plateforme de crowdsourcing HeroX , JPL a reçu 572 candidatures (en équipe et en individuel) de 82 pays. Le gagnant de la première place a reçu 15 000 $ et des prix en argent ont été attribués à d’autres gagnants et finalistes également.

«La réponse de la communauté a été incroyable et meilleure que je ne l’ai jamais imaginée», Jonathan Sauder, ingénieur mécatronique senior chez JPL, dit dans un communiqué . « Il y avait tellement de bonnes idées et de concepts bien développés qu’en plus de la première, deuxième et troisième place, nous avons décidé d’ajouter deux finalistes et 10 autres mentions honorables en reconnaissance du travail incroyable que les gens ont mis dans ce projet. »

Le gagnant de la première place, Youssef Ghali, a également remporté le premier prix lors d’un précédent concours de la NASA Tournament Lab appelé Next Generation Animal Tracking Ideation Challenge. La liste complète des boursiers se trouve ci-dessous.

Récompenses finales

Image 1 sur 3 Ce rendu montre le concept primé « Venus Feelers » de Youssef Ghali du Caire, Egypte. (Crédit d’image: NASA / HeroX / Youssef Ghali) Image 2 sur 3 Annonce des gagnants du Venus Rover Challenge de la NASA Ce modèle 3D montre le système derrière le concept de deuxième place «Skid n ‘Bump – All-Mechanical, Mostly Passive» de Team Rovetronics, basé en Californie (Crédit d’image: NASA / HeroX / Team Rovetronics) Image 3 sur 3 Voir aussi Never Say Die peut arriver! - betanewsfr Cette conception annotée montre le système derrière le concept gagnant de la troisième place « Direction Bias Obstacle Sensor (DBOS) » par Callum Heron de Brisbane, Australie. (Crédit d’image: NASA / HeroX / Callum Heron)

Première place: « Venus Feelers » par Youssef Ghali

Deuxième place: « Skid n ‘Bump – entièrement mécanique, principalement passive » par Équipe Rovetronics

Troisième place: « Capteur d’obstacles biaisé dans la direction (DBOS) » par Callum héron

Meilleur prototype: « AMII Sensor » par ART KOB

Le plus innovant: « ECHOS: évaluer les objets et les pentes des trous de falaises » par Matthew Reynolds

