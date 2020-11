Les humbles acheteurs d’iPhone 13 ne bénéficieront peut-être pas d’un rafraîchissement à 120 Hz, mais Apple ajouterait toujours un régal d’affichage

Apple sera apparemment chargé LG avec plus de responsabilité pour la production d’écrans iPhone à l’avenir, car il est maintenant seulement créer des panneaux pour les modèles d’iPhone 12 moins chers. L’Elec rapporte que LG Display étendra considérablement sa capacité de production d’écrans OLED LTPO modernes et des sources de l’industrie affirment que c’est ce qui se passe « Apple prévoit de postuler pour le nouveau modèle haut de gamme d’iPhone de l’année prochaine. «

Attends quoi? LG pourrait-il augmenter Samsung en tant que fournisseur d’écrans OLED Apple pour l’année prochaine Modèles d’iPhone 13, ou quel que soit le nom d’Apple? On dirait que LG n’augmenterait pas la capacité de sa «gamme Apple» sur les bandes transporteuses sans obtenir l’approbation directe de Cupertino, à la fois en termes de qualité et de quantité. Actuellement, LG produirait plus de 20 millions iPhone 12 et 12 panneaux Pro, avec le Des chinois de BOE attendent dans les coulisses pour prendre le relais.

L’année dernière, Apple a tenté de s’éloigner de Samsung en sondant LG et BOE, mais leur rendement n’était pas suffisant pour autre chose que de petits lots ou des pièces de réparation, de sorte que Samsung a de nouveau obtenu la part du lion des commandes de fournitures OLED pour iPhone. Maintenant, cependant, Apple est apparemment convaincu que LG est enfin à la hauteur de la tâche, et les médias coréens rapportent qu’il lui a commandé plus de 20 millions de panneaux iPhone 12 / Pro de 6,1 pouces.

Les 5,4 « et 6,7 » iPhone 12 mini et Les modèles 12 Max sont dotés d’écrans OLED flexibles fournis exclusivement par Samsung et du module tactile intégré plus cher que Samsung appelle Y-Octa. Les fournitures d’écran OLED de 6,1 pouces, en revanche, partagées avec LG, porteraient une couche tactile supplémentaire pour réduire les coûts.

Jusqu’à présent, tout va bien, LG Display a peut-être été à la hauteur de l’occasion et a réussi à fournir des panneaux OLED avec une cohérence de qualité suffisante pour qu’Apple soit prêt à lui confier davantage d’écrans d’iPhone, dans sa quête de diversification de Samsung en tant que fournisseur. . La partie la plus intéressante du rapport, cependant, est que LG étendra la capacité LTPO et non LTPS.

La série actuelle de l’iPhone 12 est dotée d’écrans LTPS, tandis que les téléphones avec une prise en charge adaptative de qualité élevée du taux de rafraîchissement ont des écrans de la variété LTPO Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus 8 Pro ou le Oppo Find X2 Pro – et c’est peut-être ce qui arrivera également aux futurs iPhones.

Spécifications d’affichage Apple iPhone 13

Ce n’est pas la première fois que nous entendons que seul le haut Les modèles d’iPhone 13 afficheraient également des taux de rafraîchissement supérieurs pour leurs écrans. Une rumeur précédente du célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo a confirmé que Apple reportera 120Hz pour la série iPhone 13, mais l’analyste de l’industrie de l’affichage Ross Young a précisé que les prochains panneaux ProMotion ne s’appliqueront qu’aux modèles iPhone 13 Pro.

Le développement le plus important sur les modèles iPhone 13 de mon point de vue sera ProMotion avec des taux de rafraîchissement variables grâce à l’adoption de LTPO sur les modèles Pro. – Ross Young (@DSCCRoss) 2 octobre 2020

Les efforts d’extension du panneau LTPO de LG ont maintenant beaucoup plus de sens. Comme vous pouvez le voir dans le tableau des spécifications de l’iPhone 13 ici, LG fournira des panneaux pour les deux modèles d’iPhone 13 de 6,1 pouces, mais peut-être que seul le 13 Pro aurait un taux de rafraîchissement variable utilisé et activé pour le distinguer de l’iPhone 13, plus abordable.

Cependant, Apple a encore beaucoup de temps pour ajuster ses plans pour l’iPhone 13, et l’iPhone 13 et le 13 mini recevront le grand capteur de cette année. 12 Pro Max, donc l’équilibre cosmique sera rétabli.

Sans oublier que les panneaux LTPO consomment beaucoup moins d’énergie que les LTPS, donc pour l’iPhone 13, Apple n’aura plus à choisir entre 5G et 120Hz en termes d’autonomie de batterie, comme il l’avait fait cette année avec les modèles d’iPhone 12.