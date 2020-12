Les humains font tellement de bruit que les animaux doivent changer leurs appels pour communiquer, selon l’étude

Les gens font tellement de bruit que les espèces à travers le règne animal ont du mal à communiquer, selon une étude.La recherche sur 31 espèces exposées au bruit humain, des mésanges géantes, des merles et des pinsons zèbres aux chauves-souris, grenouilles arboricoles et crapauds, a révélé que tout le monde doit changer sa façon de communiquer pour couper à travers le bruit. Dernières nouvelles et analyses de la i newsletter Et bien que ces changements – comme changer le ton d’un appel ou réduire la complexité d’une chanson – peuvent aider un animal à être entendus par leurs semblables dans un contexte bruyant, leur communication est moins efficace qu’elle ne le serait en utilisant les méthodes qui ont évolué au fil des millénaires, dans un environnement plus calme.Les chercheurs ont constaté que les animaux devaient ajuster leurs signaux acoustiques lorsqu’ils cherchaient à attirer un compagnon, effrayer off rivaux et communiquer avec leurs proches – qui ont tous un rôle crucial dans leur survie. Lire la suite «L’avenir doit être différent»: comment les communautés britanniques se regroupent pour défendre la nature Perturbation claire «Cette recherche prouve que le bruit artificiel les empêche clairement de s’entendre et de se comprendre clairement, ce qui a un impact sur leur survie future », a déclaré Hansjoerg Kunc, de l’Université Queen’s de Belfast.« Notre étude montre que dans l’ensemble, chaque espèce est affectée par le bruit – de différentes manières, selon le signal. Par exemple, il se peut que les mâles ne soient pas capables d’attirer une femelle, parce que les vocalisations, telles que les chants d’oiseaux et les appels des grenouilles, ne peuvent pas être entendues par les femelles. «Nous avons été surpris de l’ampleur de l’effet du bruit artificiel est, et comment les espèces diffèrent dans leur réponse au bruit », at-il dit. Espèces Les chercheurs ont analysé les données de 31 espèces animales différentes recueillies à partir de 23 études précédentes qui ont exposé les animaux au bruit artificiel. Ils ont comparé la réponse de chaque animal à un niveau de référence, qui est souvent le niveau de bruit de fond naturel dans l’habitat d’un individu.Les chercheurs ont étudié différentes composantes des signaux acoustiques de chaque espèce, tels que le volume, la hauteur, la vitesse et la complexité. répercussions sur la communication animale, a déclaré le Dr Hansjoerg. Peu de choses ajoutent autant d’intérêt à un jardin que les étangs – y compris celui-ci en Allemagne qui a attiré les grenouilles (Photo: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP / Getty) Par exemple, le bruit artificiel pourrait limiter l’évaluation correcte et modifier les résultats de Les combats en tant qu’individus plus gros produisant des appels à basse fréquence peuvent augmenter la fréquence des appels en réponse au bruit, ce qui empêcherait d’autres individus d’évaluer correctement la taille et donc la capacité de combat des mâles, a-t-il déclaré. crapaud, où la taille du corps est souvent corrélée à la hauteur.Pendant ce temps, les merles femelles utilisent la complexité de la chanson pour choisir un partenaire et en réduisant la complexité de leurs chansons, les mâles deviennent peu attrayants, a-t-il déclaré.L’étude est la première à examiner une variété de différents espèces et leur réponse au bruit et a été publié dans Global Change Biology.