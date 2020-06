Les HTC Desire 20 Pro et U20 5G sont officiels: HTC est de retour dans le jeu, n’est-ce pas?

Après des mois de rumeurs, de fuites et de spéculations, HTC a enfin lancé de nouveaux smartphones. Oui, c’est pluriel! Bien que nous nous attendions à ce que le deuxième modèle soit publié à un moment donné cette année, la révélation de l’U20 5g aux côtés du Desire 20 Pro a été un peu une surprise.

L’annonce n’est pas aussi importante que vous pourriez vous y attendre, car HTC ne publie actuellement que les appareils à Taiwan. Pourtant, nous pensons qu’il vaut la peine d’en parler.

Donc, nous avons deux téléphones sur nos mains et à première vue, ils se ressemblent assez, alors parlons d’abord de ce qu’ils ont en commun et voyons ensuite ce qui les distingue.

HTC Desire 20 Pro et HTC U20 5G: les parties communes

Conception

Malgré ce que l’image pourrait vous faire croire, le Desire 20 Pro et le U20 5G ne partagent pas le même corps. L’appareil 5G est en fait légèrement plus grand, mais nous en discuterons dans la section « différences ». Cependant, il est sûr de dire que les deux téléphones sont à peu près identiques, à l’exception de la finition différente du panneau arrière. Le design est, bien, décent. À l’avant, nous avons des affichages à trous plats et une lunette inférieure légèrement plus épaisse, un look Android milieu de gamme assez standard pour 2020. Et c’est parfaitement bien. À l’arrière, une configuration à quatre caméras dans un relief de caméra aussi compact que possible et un capteur d’empreintes digitales. Pas de sensations fortes, mais pas de décisions de conception étranges ici aussi.

Caméras arrière

Le 20 Pro et le U20 5G utilisent le même système de caméra arrière. Il se compose de quatre capteurs. Un appareil photo principal de 48MP, un ultra grand-angle de 8MP, un objectif macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Le mode portrait et le mode nuit habituels sont à bord, ainsi que l’enregistrement vidéo 4K. Nous ne pouvons pas commenter la qualité des images car tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, ce sont les plans marketing standard.

Piles

Une bonne surprise est la capacité de la batterie de la nouvelle paire de téléphones HTC: 5 000 mAh, avec prise en charge de Qualcomm Quick Charge. Étant donné que les écrans des téléphones ne sont pas trop grands et qu’aucun des deux n’a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, la durée de vie de la batterie de ces téléphones devrait être excellente.

HTC Desire 20 Pro et HTC U20 5G: les différences

Taille et poids

Comme prévu, l’appareil compatible 5G est le plus grand. Le HTC U20 5G a un écran de 6,8 pouces avec un rapport d’aspect de 20: 9 et pèse un lourd 215,5 g. Le Desire 20 Pro est légèrement plus compact avec son écran de 6,5 pouces et presque 10% plus léger à 201g. Cela rend la batterie de 5000 mAh encore plus impressionnante, les téléphones ont vraiment parcouru un long chemin dans ce département. Spécifications Juste en regardant les noms, il est évident que le U20 est l’appareil le plus premium car c’est celui qui a la 5G. Mais il y a quelques autres différences clés, jetons un coup d’œil:

Un SoC de niveau supérieur, 2 Go de RAM de plus, le double du stockage et la 5G en plus permettent une bonne séparation entre les deux téléphones malgré leurs nombreuses similitudes. Nous sommes heureux de voir que HTC utilise ces puces Qualcomm moins chères, mais aussi plus efficaces. La rumeur veut même que Google Snapdragon 765G pour ses produits phares Pixel 5.

Tout autour, les deux HTC sont bien équipés pour gérer tout ce que vous pourriez leur lancer, le 20 Pro a même une prise casque! Cela montre que HTC prend les choses au sérieux avec cette version. Cependant, de nos jours, les fabricants ont besoin de plus qu’une bonne fiche technique pour réussir.

Prix ​​et date de sortie du HTC Desire 20 Pro et U20 5G

Il semble qu’après tout, le HTC U20 5G arrivera sur le marché plus tard que le Desire 20 Pro, car pour l’instant, il n’y a pas de prix ni de date de sortie. Le Desire 20 Pro, quant à lui, sera mis en vente à Taïwan (et seulement là-bas) le 18 juin. Son prix se transforme en environ 300 $ US. A titre de comparaison, le prix similaire Moto G Stylus est livré avec seulement 4 Go de RAM et une batterie de 4000 mAh (mais a un stylet).

Si HTC décide de retourner aux États-Unis, il pourrait peut-être convaincre certains fans perdus depuis longtemps avec la bonne stratégie. Mais pour l’instant, voyons comment ces deux téléphones seront acceptés par le public.