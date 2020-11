Les hôtes de «  Fox & Friends  », comme le reste d’entre nous, savent à peine quelle heure il est

Alors que le décompte des voix pour l’élection de 2020 entrait dans son quatrième jour, même les hôtes de «Fox & Friends» semblaient perdre la notion du temps.

«Passez une bonne nuit», a déclaré le co-présentateur de l’émission matinale Ainsley Earhardt après un segment vendredi.

« Bonne nuit? » a demandé le co-animateur Steve Doocy. Il est 4h45 du matin! Ah, 7h45. »

Lisez aussi: La course Biden-Trump est encore trop proche pour être appelée alors que le décompte se poursuit dans des États clés

La confusion de Doocy était un peu plus compréhensible car les horloges des studios et les graphiques des émissions de câble en direct peuvent montrer les heures dans chaque fuseau horaire où le programme est diffusé. «Fox & Friends» est diffusé simultanément sur les côtes est et ouest, donc 4:45 et 7:45 étaient tous les deux corrects.

«C’est probablement leur nuit», a déclaré Earhardt. «Ils doivent aller se coucher!»

La météorologue Janice Dean a ri et a demandé: «Pouvons-nous prendre un verre après ça à un moment donné?»

Doocy a dit que c’était comme s’ils l’avaient déjà fait.

La fatigue n’est pas propre à Fox News. Toutes les principales chaînes couvrent les événements 24 heures sur 24 depuis mardi, avec des stars du réseau – de Bill Hemmer de Fox News à Steve Kornacki de MSNBC – révélant à l’antenne qu’elles dormaient à peine, et pour une bonne raison. . Il y a beaucoup à couvrir entre les votes par correspondance exceptionnels dans les principaux États du champ de bataille et les affirmations sans fondement du président Donald Trump selon lesquelles il est escroqué d’un deuxième mandat par les démocrates et le candidat du parti, Joe Biden.

Fox News s’est retrouvé dans un dilemme après avoir appelé l’Arizona pour Joe Biden mardi, le seul média en plus d’Associated Press à le faire. Le décompte des voix électorales du réseau pour Biden est beaucoup plus élevé que celui des autres points de vente, donc si un État restant (en dehors de l’Alaska) est appelé pour lui, il atteindra le seuil de 270 voix électorales pour la victoire.

Mercredi, « Fox & Friends » a obtenu les meilleures notes de sa série de 22 ans, attirant en moyenne 4,642 millions de téléspectateurs, dont une moyenne de 1,039 million appartenaient à la tranche d’âge convoitée par les annonceurs de 25 à 54 ans.

Regarder au dessous de.