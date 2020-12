Les hôtels peuvent-ils ouvrir au niveau 2? Règles sur les voyages et les jours fériés pour les zones en état d’alerte élevée Restrictions Covid

Alors que l’Angleterre sort d’un deuxième verrouillage national le 2 décembre, quitter la maison pour un long week-end peut sembler plus attrayant que jamais.Le retour à un système à trois niveaux plus strict signifie des règles sur les voyages et ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire dépendra Voici ce que cela signifie pour les séjours et si vous pouvez passer la nuit dans des hôtels, des chambres d’hôtes ou d’autres types d’hébergement.Les hôtels et chambres d’hôtes peuvent-ils ouvrir au niveau 2? Hôtels, chambres d’hôtes, campings et clients Cependant, plusieurs ménages ne sont pas autorisés à se rassembler à l’intérieur sous les dernières restrictions, ce qui signifie que ceux qui vivent au niveau deux ne pourront partir en vacances qu’avec les personnes avec lesquelles ils vivent ou avec leur bulle de soutien. Les restaurants et les bars des hôtels doivent également fermer avant le couvre-feu de 23 heures, mais les clients pourront commander un service d’étage. Il existe différentes règles en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord: puis-je rester dans un hôtel à Noël? Le gouvernement a assoupli les règles pour une période de cinq jours entre le 23 et le 27 décembre, lorsque jusqu’à trois ménages peuvent se mélanger. peut se rassembler à l’intérieur pendant Noël et les invités peuvent passer la nuit.L’arbre de Noël de l’hôtel Connaught est exposé à Mayfair, Londres (Photo: Doug Peters / PA) Cependant, les bulles de Noël ne peuvent pas se rencontrer à l’intérieur comme les pubs, les hôtels, les commerces de détail , théâtres ou restaurants. Vous serez autorisé à rencontrer votre bulle: Dans les maisons et les jardins de chacun Dans les lieux de culte Dans les espaces publics extérieurs En dehors de ces paramètres, les règles sur les personnes que vous pouvez et ne pouvez pas rencontrer dépendent de votre niveau. Par exemple, les personnes vivant au niveau deux ne pourront séjourner dans un hôtel que pendant la période des fêtes avec des personnes avec lesquelles elles vivent ou avec leur bulle de soutien, par opposition à toute leur bulle de Noël. Des règles différentes s’appliquent aux différentes régions en termes de voyages à travers le pays et de nuitées. En général, les règles du niveau le plus élevé doivent toujours être suivies. Par exemple, si les personnes vivant au niveau un voyagent vers le niveau deux, elles doivent suivre les règles du niveau supérieur pendant qu’elles y sont, tandis que celles qui vivent dans les zones de niveau deux doivent continuer à suivre ces règles, même lorsqu’elles voyagent à un niveau. Cela signifie que les personnes vivant au niveau deux ne pourront séjourner dans un hôtel qu’avec les personnes avec lesquelles elles vivent ou avec celles de leur bulle de soutien.Les personnes vivant aux niveaux un et deux doivent éviter de voyager ou d’y passer la nuit. les domaines de niveau trois autres que pour des raisons essentielles, notamment pour le travail, l’éducation ou les services à la jeunesse, pour recevoir un traitement médical ou en raison de responsabilités familiales.Les hôtels et les chambres d’hôtes seront fermés dans les zones de niveau trois. Les directives du gouvernement stipulent: «Les hébergements tels que les hôtels, les chambres d’hôtes, les campings et les maisons d’hôtes doivent fermer.» Il existe plusieurs exemptions, par exemple pour ceux qui utilisent ces lieux comme résidence principale et ceux qui ont besoin des lieux où cela est raisonnablement nécessaire pour le travail ou les études et la formation. »Quels domaines se trouvent dans chaque niveau? La carte ci-dessous montre quelles zones d’Angleterre sont placées dans chaque niveau lorsque le verrouillage prend fin: Afficher tout Voici comment les niveaux seront répartis: Niveau 1: alerte moyenne Sud-Est Sud-Ouest 2: High alertNorth WestCumbriaLiverpool Ville RegionWarrington et CheshireYorkshireWest MidlandsWorcestershireHerefordshireShropshire et Telford & WrekinEast MidlandsEast de EnglandSuffolkHertfordshireCambridgeshire, y compris PeterboroughNorfolkEssex, Thurrock et Southend on SeaBedfordshire et Milton KeynesLondonAll 32 arrondissements ainsi que la Ville de LondonSouth EastEast SussexWest SussexBrighton et HoveSurreyReadingWokinghamBracknell ForestWindsor et MaidenheadWest BerkshireHa mpshire (sauf l’île de Wight), Portsmouth et SouthamptonBuckinghamshireOxfordshireSouth WestSouth Somerset, Somerset West et Taunton, Mendip et SedgemoorBath and North East SomersetDorsetBournemouthChristchurchPooleGloucestershireWiltshire et SwindonDevonTier ValleyTrès d’alerte: Hartbrined Combattant Highvelough-East SunderlandSouth TynesideGatesheadNewcastle sur TyneNorth TynesideCounty DurhamNorthumberlandNorth WestGreater ManchesterLancashireBlackpoolBlackburn avec DarwenYorkshire et le HumberThe HumberWest YorkshireSouth YorkshireWest MidlandsBirmingham et noir CountryStaffordshire et Stoke-on-TrentWarwickshire, Coventry et SolihullEast MidlandsDerby et DerbyshireNottingham et NottinghamshireLeicester et LeicestershireLincolnshireSouth EastSlough (reste de Berkshire est de niveau 2: état d’alerte) Kent et MedwaySouth WestBristolSouth GloucestershireNorth SomersetGovernme Les directives officielles de nt ont confirmé que le vérificateur de code postal fonctionnerait de la même manière que pendant les restrictions d’octobre. Vous pouvez accéder au vérificateur de code postal ici. Quelles sont les règles dans votre région? Niveau un: Alerte moyenne Rencontrer des amis et de la famille: Maximum de six à l’intérieur ou à l’extérieur, autres que les ménages isolés ou les bulles de soutienBars, pubs, restaurants: Service de table uniquement. Dernières commandes à 22h, fermeture à 23hOuverture: commerce de détail, divertissement, hébergement, soins personnels, par exemple coiffeurs, salons de beauté et bars à ongles, loisirs intérieurs, par exemple gymnases et natation.Voyages: Marchez ou faites du vélo si possible. Évitez de voyager dans les zones de niveau trois (sauf lorsque cela est nécessaire, par exemple pour le travail, l’éducation, les soins médicaux) Nuitées: autorisées, avec foyer, bulle de soutien ou jusqu’à six personnes Travail et affaires: toute personne qui peut travailler à domicile devrait le faire tous les niveaux. Garde d’enfants autorisés Lieux de culte: ouverts, mais ne peuvent pas interagir avec plus de six personnes Mariages et funérailles: 15 invités pour les mariages, les partenariats civils, les réceptions de mariage et les veillées; 30 pour les funérailles Exercice: Les cours et le sport organisé pour adultes peuvent avoir lieu à l’extérieur, mais doivent suivre la règle des six à l’intérieur. Les activités pour les athlètes d’élite, les moins de 18 ans et les personnes handicapées peuvent se poursuivre Grands événements, par exemple sport d’élite, performances en direct et conférences: Ouvert au public, mais limité à 50% de capacité ou 4000 à l’extérieur / 1000 à l’intérieur (selon la valeur la plus basse) Niveau deux: Alerte élevée Rencontrer des amis et de la famille: pas de mélange de ménages à l’intérieur, à l’exception des bulles de soutien. Maximum de six bars en plein air, pubs, restaurants: les pubs et les bars doivent fermer à moins qu’ils ne fonctionnent comme des restaurants. Les lieux d’accueil ne peuvent servir de l’alcool qu’avec des repas copieux. Dernières commandes à 22h, fermeture à 23hOuverture: commerce de détail, divertissement, hébergement, soins personnels, par exemple coiffeurs, salons de beauté et bars à ongles, loisirs intérieurs, par exemple gymnases et natation. Évitez de voyager dans les zones de niveau trois (sauf si nécessaire) Nuitées: autorisées, avec bulle de ménage ou de soutien uniquement Travail et entreprise: toute personne qui peut travailler à domicile devrait le faire Education: ouvrir tous les niveaux. Garde d’enfants autorisés Lieux de culte: ouverts, mais ne peuvent interagir avec personne en dehors de la maison ou soutenir les mariages et les funérailles: 15 invités pour les mariages, les partenariats civils, les réceptions de mariage et les veillées; 30 pour les funérailles Exercice: Les cours et le sport organisé pour adultes peuvent avoir lieu à l’extérieur, mais pas à l’intérieur entre des personnes de ménages différents. Les activités organisées pour les athlètes d’élite, les moins de 18 ans et les personnes handicapées peuvent se poursuivre Grandes manifestations: ouvertes au public, mais limitées à 50% de capacité ou 2000 à l’extérieur / 1000 à l’intérieur (selon la valeur la plus basse) Niveau trois: alerte très élevée Rencontrer des amis et la famille: Pas de mélange de ménages à l’intérieur ou dans la plupart des endroits extérieurs sauf les parcs, les terrains de sport, les jardins publics où la règle de six est en place. Exempt de bulles de soutienBars, pubs, restaurants: fermés sauf ventes à emporter, drive-through ou livraisonOuvert: vente au détail, soins personnels, par exemple coiffeurs, salons de beauté et bars à ongles, loisirs intérieurs, par exemple gymnases et natationFermé: lieux intérieurs tels que cinémas, bowling en salle , casinos Voyage: Évitez de voyager hors de la région, sauf lorsque cela est nécessaire, par exemple pour le travail, les études, les soins médicaux Nuitées: Pas de nuitées en dehors de la région locale, sauf si nécessaire pour le travail, l’éducation ou similaire Hébergement: fermé (avec des exceptions limitées telles que des raisons professionnelles ) Travail et entreprise: tous ceux qui peuvent travailler à domicile devraient le faire.Education: Ouvert à tous les niveaux. Garde d’enfants autorisés Lieux de culte: ouverts, mais ne peuvent interagir avec personne en dehors du foyer ou soutenir les mariages et les funérailles: 15 invités pour les mariages, les partenariats civils et les veillées; 30 pour les funérailles. Les réceptions de mariage ne sont pas autorisées Exercice: Les cours et les sports organisés pour adultes peuvent avoir lieu à l’extérieur, mais les gens doivent éviter les activités de contact à haut risque. Les activités d’exercice de groupe et le sport à l’intérieur ne devraient pas avoir lieu, sauf avec un ménage ou une bulle. Les activités organisées pour les athlètes d’élite, les moins de 18 ans et les personnes handicapées peuvent se poursuivre Grands événements: Les événements ne doivent pas avoir lieu. Événements drive-in autorisés