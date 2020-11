Les hôpitaux Nightingale risquent de braconner le personnel des hôpitaux en difficulté, avertissent les médecins

L’ouverture des hôpitaux de campagne Nightingale pour aider le service de santé pendant le deuxième pic de coronavirus risque de braconner le personnel d’hôpitaux déjà surchargés, ont averti deux spécialistes principaux des soins intensifs. à l’hôpital Royal de Liverpool, a déclaré que les hôpitaux Nightingale avaient été une bonne idée en principe, mais a ajouté: «Je pense que la réflexion a peut-être été faite avant que nous ayons une compréhension de ce processus de la maladie.» Il a dit qu’ils étaient susceptibles d’avoir peu de valeur parce que il est déjà difficile de trouver le nombre de membres du personnel multidisciplinaire nécessaires pour les hôpitaux réguliers. i newsletter dernières nouvelles et analyses «On avait l’impression que si vous collez un ventilateur près d’un lit, vous obtenez un espace de lit de soins intensifs – ce n’est tout simplement pas vrai », a déclaré le Dr Masterson. « Une fois que vous ventilez un patient, ces patients sont souvent très, très malades et nécessitent des thérapies avancées. » Nous avons du mal à doter nos hôpitaux normaux du NHS de l’auto-isolement, avec la maladie du personnel, etc. – comment allons-nous doter les hôpitaux de Nightingale? Je ne comprends vraiment pas ça. Lire la suite Dernier coronavirus: un essai de test rapide «qui change la donne» va commencer à Liverpool avec 500 000 personnes à tester «Très inquiétant» Cela survient alors que le NHS du Grand Manchester est dans une situation «très, très préoccupante», selon un senior responsable de la santé de la région, qui a déclaré qu’il y avait eu une énorme augmentation de la pression sur l’ensemble du système au cours de la semaine dernière et a admis que d’autres chirurgies non urgentes devraient bientôt être annulées.Sir Richard Leese, qui dirige la réponse sanitaire de la région à la pandémie, a déclaré que bien que la situation empire avant de s’améliorer, il pense que le NHS «ne s’effondrera pas». L’hôpital NHS Nightingale North West a rouvert la semaine dernière et a commencé à recevoir des patients.L’hôpital Nightingale de Manchester est prêt à recevoir des patients atteints de coronavirus (Photo: Oli Scarff / AFP / Getty) Estephanie Dunn, directrice régionale du Royal College of Nursing in the North West a déclaré: «L’impact dévastateur de Covid-19 sur notre région met le personnel de santé déjà surchargé de travail sous une pression immense. Il ne fait aucun doute que la région est à un point critique. «Nous avons entendu dire que la capacité de lit devient de plus en plus un problème de jour en jour et que la communauté infirmière continuera à travailler sans relâche et à soigner un nombre croissant de patients atteints de Covid- 19 tout en s’efforçant de fournir des soins sûrs et efficaces à tous les patients et à leurs familles, leur résilience est faible et ils sont épuisés. »Le Dr Peter Shirley, consultant au Royal London Hospital, a également déclaré qu’il était difficile de faire progresser les patients grâce aux soins dans un hôpital de Nightingale. . Deux étages inutilisés du haut du RLH ont été convertis en hôpital Nightingale.

