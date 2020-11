Les hôpitaux du Grand Manchester suspendent les soins non urgents alors que les cas de coronavirus augmentent

Toutes les fiducies hospitalières de la région du Grand Manchester ont suspendu les chirurgies non urgentes après une augmentation du nombre de patients atteints de coronavirus recevant un traitement. Bien que les travaux urgents et spécialisés, y compris le traitement du cancer, se poursuivent, les traitements de routine et non urgents seront reportés à partir de lundi, a rapporté samedi soir le Manchester Evening News.Il est entendu que le panel régional de cadres supérieurs de la confiance des hôpitaux responsables de superviser la riposte à la pandémie a accepté collectivement la décision plus tôt dans la semaine. Des lettres seront envoyées à tous les patients concernés dans les prochains jours et le Partenariat de santé et de protection sociale du Grand Manchester a déclaré que toute personne non contactée devrait supposer que son rendez-vous se déroulera comme prévu. Les nominations ont affecté celles qui étaient prévues tout au long du mois de novembre, après quoi la situation sera réexaminée, a déclaré le Partenariat. Forte augmentation des cas Les admissions hospitalières de patients atteints de coronavirus dans la région sont passées à 132 dans la semaine se terminant le 3 novembre, contre 68 au cours de la semaine se terminant le 27 octobre, a-t-on rapporté. Il y a maintenant plus de patients Covid dans les hôpitaux du Grand Manchester Pic d’avril de la pandémie, donc cette décision n’a pas été une surprise. Avant cette annonce, deux trusts hospitaliers, Wigan et Stockport, avaient déjà pris la décision d’annuler les procédures non urgentes. Et lors d’une conférence de presse mercredi, Sir Richard Leese, adjoint au maire du Grand Manchester et responsable de la santé et des services sociaux, avait déclaré que les régions du NHS se trouvaient dans une «situation très préoccupante». Avant l’entrée en vigueur d’un verrouillage national en Angleterre jeudi, le Grand Manchester se situait au plus haut niveau du système de restrictions à trois niveaux.Les hôpitaux du Grand Manchester se préparaient à une augmentation du nombre de patients atteints de Covid-19. (Photo: Oli Scarff / AFP / Getty) Sites sécurisés par CovidSir Richard a ajouté mercredi dernier qu’il était convaincu que le système «ne s’effondrerait pas» grâce à une bonne planification. Une déclaration du Partenariat pour la santé et la protection sociale du Grand Manchester a déclaré: «Le personnel a travaillé sans relâche pour essayer de maintenir les services et de fournir des soins de santé de la plus haute qualité à la population locale.« Malgré ces efforts, il est maintenant nécessaire de suspendre les travaux non urgents pour garantir que nous sont en mesure d’agrandir les installations de soins intensifs, tout en maintenant le cancer et d’autres soins urgents, y compris les services cardiaques, la chirurgie vasculaire et la transplantation. »Il a ajouté que l’hôpital Christie du cancer continuera de fournir des soins, tandis que Rochdale fournira également la chirurgie du cancer en tant que Site sécurisé par Covid pour le Grand Manchester Les services de diagnostic, y compris l’endoscopie, et la majorité des services ambulatoires ne seront pas affectés, ont déclaré les responsables de la santé.

