Les hôpitaux anglais seraient débordés sans une approche à plusieurs niveaux, insiste Gove

Chaque hôpital en Angleterre pourrait être débordé sans le nouveau système strict de niveaux de coronavirus, a averti Michael Gove les députés rebelles conservateurs.Le ministre du Cabinet a déclaré que l’attribution des niveaux avait été une « décision difficile » mais a averti que les restrictions étaient « malheureusement nécessaires ». Il survient alors qu’un groupe de députés d’arrière-ban conservateurs a menacé de voter contre l’approche à plusieurs niveaux du gouvernement lors de son débat aux Communes mardi, mais M. Gove a écrit dans The Times que le virus ne fait « pas acception des limites des circonscriptions. »Comme il a exhorté les rebelles potentiels à soutenir le projet. Une révolte de l’arrière-ban est attendue Il a déclaré:« Lorsque le pays est confronté à une telle crise nationale, la vérité est que nous tous qui avons été élus au parlement, pas seulement les ministres, devons prendre nos responsabilités pour des décisions difficiles », écrit-il.« Covid-19 ne respecte pas les limites des circonscriptions et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés actuellement sont malheureusement nécessaires pour protéger chacun d’entre nous, peu importe où nous vivons. »Dans toute analyse de l’approche de ce gouvernement ou de tout autre gouvernement, le coût du verrouillage et des restrictions ne peut pas être compté par rapport au statu quo ante, mais seulement par rapport au coût de l’inaction, ou d’une action inadéquate, et l’écrasante le NHS. »Un total de 99 pour cent de l’Angleterre sera sous les restrictions de verrouillage de niveau 2 ou 3 à partir de mercredi. Les hospitalisations liées au coronavirus ont dépassé le premier pic de vague dans de nombreuses régions. (Getty) Seules l’île de Wight, Cornwall et les îles Scilly seront soumises aux contrôles de niveau 1 les plus légers, tandis que de larges pans des Midlands, du nord-est et du nord-ouest sont dans le niveau 3 le plus restrictif, le député conservateur Craig Mackinlay était l’un de ceux qui a dit qu’il voterait contre les restrictions à plusieurs niveaux. Il a déclaré à BBC Breakfast: « Nous venons de vivre la deuxième version de verrouillage, et pourtant, nous avons maintenant beaucoup plus de personnes qui sont déplacées vers le haut d’une phase, bien qu’on leur dise: dernière poussée, c’est la nouvelle panacée, passez à travers cela et nous pouvons commencer à voir les hautes terres ensoleillées. »« Bien sûr, les grandes montagnes ensoleillées viendront lorsque ces vaccins seront déployés – il y a de très bonnes nouvelles à l’horizon… mais tout cela va prendre beaucoup de temps. « Il faut au NHS quatre mois par hiver juste pour déployer 15 millions de vaccins contre la grippe de saison normale. » Nous demandons maintenant au système de faire face à probablement 65 millions de vaccinations, multiplié par deux , parce que ces vaccins ont besoin de deux coups, sur une période aussi courte que possible Ibly can, ça va être un défi – nous devons donc vivre avec ce virus pendant encore quelques mois. »Hospitalisations massives de Covid Le nombre de personnes hospitalisées avec Covid-19 dans quatre régions du NHS d’Angleterre a atteint des totaux plus élevés ce mois-ci que au cours du premier pic, avec des chiffres dans le sud-ouest et le nord-est et dans le Yorkshire toujours supérieurs à ceux observés au printemps.Les dernières données du tableau de bord du coronavirus du gouvernement montrent qu’il y avait 938 patients Covid-19 à l’hôpital dans le sud-ouest jeudi, en légère baisse par rapport à un sommet de 968 mardi mais supérieur au pic printanier de 840 le 14 avril. Les hôpitaux du nord-est et du Yorkshire ont enregistré un maximum de 3400 patients atteints de Covid-19 le 16 novembre, qui était tombé à 2925 jeudi, mais est toujours plus élevé que le pic du printemps de 2567 le 9 avril Les Midlands et le Nord-Ouest ont également vu les totaux ce mois-ci dépasser le premier pic de vague, avec 3150 signalés lundi contre 3101 le 10 avril dans le premier et 3059 le 16 novembre. compa rouge avec 2890 le 13 avril dans ce dernier. Les chiffres dans les deux régions sont depuis retombés sous les sommets printaniers.