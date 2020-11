Les hommages affluent pour «  l’icône du film  » Sir Sean Connery

Des hommages ont été rendus à Sir Sean Connery après sa mort à l’âge de 90 ans.L’acteur écossais a été le premier à amener James Bond sur grand écran et est apparu dans sept des thrillers d’espionnage entre 1962 et 1983.Le fils de Sir Sean, Jason, a déclaré à la BBC son père. est décédé paisiblement dans son sommeil pendant la nuit alors qu’il était aux Bahamas, après avoir été «malade pendant un certain temps» .Daniel Craig a rendu hommage dans un communiqué partagé via le compte Twitter officiel de Bond. Il a déclaré: «C’est avec une telle tristesse que j’ai entendu parler du décès de l’un des vrais grands du cinéma. »Sir Sean Connery restera dans les mémoires comme Bond et bien plus encore. Il a défini une époque et un style: «L’esprit et le charme qu’il dépeint à l’écran se mesurent en mégawatts; il a contribué à créer le blockbuster moderne. « Il continuera à influencer les acteurs et les cinéastes pour les années à venir. » Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Où qu’il soit, j’espère qu’il y a un terrain de golf. »La Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré qu’elle avait« le cœur brisé »par la mort de l’acteur d’origine écossaise, qui vivait aux Bahamas mais restait un fervent partisan de l’indépendance écossaise. hommages Mme Sturgeon a déclaré: «J’ai eu le cœur brisé d’apprendre ce matin le décès de Sir Sean Connery. Notre nation pleure aujourd’hui l’un de ses fils les plus aimés. « Sean est né dans une famille de la classe ouvrière d’Édimbourg et grâce à son talent et à son travail acharné, il est devenu une icône du cinéma international et l’un des acteurs les plus accomplis au monde. » Sean restera dans les mémoires comme James Bond – le classique 007 – mais ses rôles étaient nombreux et variés. C’était une légende mondiale mais, avant tout, un Écossais patriotique et fier – sa présence imposante à l’ouverture du Parlement écossais en 1999 montrait son amour pour le pays de sa naissance. »Sir Sean Connery assis à côté de Shirley Eaton alors qu’elle est couchée sur le ventre avec tout son corps recouvert de gerbe d’or dans une scène du film ‘Goldfinger’, 1964 (Photo: United Artist / Getty) ‘Le plus grand Scot’Alex Salmond du monde, ancien premier ministre d’Ecosse, et un ami proche de Sir Sean, a écrit sur Twitter: « Le plus grand Écossais du monde, la dernière des vraies stars d’Hollywood, le Bond définitif. » Sean Connery était toutes ces choses mais bien plus encore. C’était aussi un patriote convaincu, un penseur profond et un être humain exceptionnel. «J’ai eu le rare privilège d’être son ami pendant plus de trente ans et j’ai apprécié chaque instant de sa compagnie et de ses conversations.» Il a ajouté: «Il était honnête et courageux et cela a été l’un des privilèges de ma vie de le compter comme un ami. «Son sens de l’ironie et de l’humour étaient légendaires, tout comme son amour du pays. «Scotland Forever» n’était pas seulement tatoué sur son avant-bras, mais était imprimé dans son âme. »Sir Sean en grande tenue des Highlands après avoir été officiellement fait chevalier par la reine au palais de Holyrood (Photo: REUTERS) Dame Shirley Bassey, qui a chanté les thèmes à trois films de Bond, dont Goldfinger, a également rendu hommage. Elle a déclaré sur Twitter: «Je suis incroyablement attristée d’apprendre le décès de Seans. Mes pensées vont à sa famille. C’était une personne merveilleuse, un vrai gentleman et nous serons à jamais connectés par Bond. «Quand nous étions plus jeunes, j’encourageais Sean depuis la ligne de touche pendant qu’il jouait au football dans son équipe, The Showbiz 11! Eh bien, je serai toujours là pour vous encourager Sean! Pour toujours dans nos cœurs et que vous reposiez en paix. Shirley x. »L’acteur Hugh Jackman a également rendu hommage en écrivant:« J’ai grandi en idolâtrant £ SeanConnery. Une légende à l’écran et hors tension. Rest In Peace. »Il l’a salué comme« une véritable icône et l’un des propres de cette ville », ajoutant qu’il« définissait Bond ». La British Academy of Film and Television Arts (Bafta) Scotland l’a salué comme« une véritable icône écossaise ». L’organisation a tweeté: «Nous sommes si tristes d’apprendre la mort de la légende du théâtre écossais Sir Sean Connery. Une véritable icône écossaise. « Les producteurs de Devastated’Bond Michael G Wilson et Barbara Broccoli ont également rendu hommage. Ils ont déclaré dans un communiqué: » Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de Sir Sean Connery. « Il était et sera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables – «Le nom de Bond… James Bond» – il a révolutionné le monde avec sa représentation cruelle et spirituelle de l’agent secret sexy et charismatique. Sean et Harrison Ford pendant la scène de poursuite à moto du film ‘Indiana Jones et la dernière croisade’, 1989 (Photo: Murray Close / Getty) «Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous serons à jamais reconnaissants à »L’acteur George Takei de Star Trek a déclaré:« Sean Connery était une légende du cinéma, même loin dans ses années d’or. Nos liens les plus solides ont été formés par lui, et il était intouchable. Il est décédé aujourd’hui à 90 ans, un héros suave jusqu’à la fin. »Malade depuis un certain temps, le fils de Sir Sean, Jason, a déclaré que son père« avait beaucoup de membres de sa famille qui pourraient être aux Bahamas autour de lui »quand il est mort. tous travaillent à comprendre cet événement énorme tel qu’il ne s’est produit que si récemment, même si mon père est malade depuis un certain temps. « Un triste jour pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père et une triste perte pour tous les gens du monde entier qui ont apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur. »Sir Sean Connery dans une scène du film« Thunderball », 1965 (Photo: United Artists / Getty) Les cinq décennies de carrière de l’acteur l’ont vu remporter un Oscar, deux Baftas et trois Golden Globes. Il a joué dans sept films de Bond et a été à plusieurs reprises voté par les fans comme le meilleur acteur à avoir joué 007 dans la franchise de longue date, battant Daniel Craig et Sir Roger Moore.Il a été fait chevalier dans les honneurs du Nouvel An 2000 pour services. pour filmer un drame.Ses autres films notables comprenaient Indiana Jones et la dernière croisade, Highlander et The Hun Pour Octobre rouge, avant sa carrière d’acteur, il a travaillé comme laitier et a servi dans la Royal Navy pendant trois ans.

R&L Legras Champagne Brut Blanc De Blancs Grand Cru “hommage” Appellation: Champagne AOC; Cépages: chardonnay 100%; A consommer idéalement en: 2015/2025; Contenance: 0.75l; Température: 6/8 °C; millésime: NV; Alcool: 12%; Tannico classement: 8/10;

Play&Go Sac à Jouet / Tapis de Jeu Ø 120 cm - Icone Achetez Sac à Jouet / Tapis de Jeu Ø 120 cm - Icone (ICONS) de la marque Play&Go avec L'Armoire de Bébé, la boutique puériculture des futures mamans branchées et leurs bébés tendances.

Henri Giraud Champagne Brut Grand Cru “hommage à François Hémart” Appellation: Champagne AOC; Cépages: pinot noir 70%, chardonnay 30%; A consommer idéalement en: 2018/2021; Contenance: 0.75l; Température: 6/8 °C; millésime: NV; Alcool: 12%; Tannico classement: 9/10;

Domaine Brunely Côtes Du Rhône Aoc “cuvée Hommage” 2018 Contenance: 0.75l; Température: 16/18 °C; millésime: 2018; Alcool: 14%; Tannico classement: 8/10;

L&R; Velpeau Pansements Techniques Film Bain et Douche Boîte de 12 L&R; Velpeau Pansements Techniques Film Bain Et Douche Boite De 12 Description : Pansement film pour le bain et la douche discret et résistant à l'eau2. Posologie : Pour toutes les petites blessures du quotidien. Composition : Pansement avec une compresse absorbante de couleur chair. Son film transparent

Champagne Pol Roger Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill 2006 Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill 2006 0.750l, : Pinot noir, Chardonnay. 95 Parker. Champagne, France