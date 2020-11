Les histoires cachées capturent à quel point l’ère Groovy était folle

Collection rare | 17 novembre 2020

Écrit par Jacob Shelton

Attention, ces photos évoqueront des frissons et la chair de poule à partir d’une intense sensation de nostalgie.

Regardez de plus près, si vous osez, car les histoires derrière ces photographies montreront une autre facette du passé nostalgique que vous ne le savez déjà.

Les photos trop chaudes pour la télévision que nous avons rassemblées ici racontent chacune une histoire qui changera votre façon de penser à certaines des plus grandes stars de l’époque. Comme vous le découvrirez bientôt, plus l’image d’une personne était saine, plus sa vie privée était sombre.

Les histoires et photos suivantes sont réservées aux yeux mûrs. Ils vont choquer et titiller, et surtout ils vous feront voir l’ère groovy sous un jour complètement différent. Procéder avec prudence…

Mackenzie Phillips a eu une relation intime de 10 ans avec son père

source: Getty Images

Mackenzie Phillips a peut-être joué dans American Graffiti et One Day At A Time, mais sa vie personnelle était loin d’être parfaite. Pendant la majeure partie de sa jeune vie, cette actrice talentueuse a été aux prises avec de sombres secrets. Non seulement elle tirait régulièrement de la cocaïne, mais elle cachait une relation amoureuse qui aurait pu détruire sa carrière.

La nuit précédant son mariage avec Jeff Sessler, Phillips allègue qu’elle et son père – John Phillips des Mamas et les Papas – se sont tellement défoncés qu’elle s’est évanouie. Quand elle s’est réveillée, les deux étaient au milieu de rapports sexuels drogués. Elle dit qu’aucun d’eux n’a parlé de la rencontre pendant des mois. Aussi marquant mentalement que ce moment ait été, Phillips dit que les deux ont continué leur relation incestueuse tout en tournant en tant que New Mamas et The Papas.

Tout en dénonçant la relation sombre avec Larry King, Phillips a déclaré que son père ne voyait pas de problème avec leur couple parce qu’ils étaient tous les deux adultes. Elle a expliqué:

Mon père a vécu dans un monde de sa propre création, il y a une ligne fine entre le génie et la folie comme nous le savons tous. Il a essayé très dur de vivre la vie de son choix… Je pense que pour lui si des relations sexuelles se produisaient entre un père et une fille et que personne ne protestait, où est le problème?

Phillips n’a jamais changé son histoire, mais le reste de sa famille dit qu’elle se souvient mal des événements ou les invente simplement, la demi-soeur Bijou Phillips allant jusqu’à dire que Mackenzie a ruiné sa relation avec leur père à cause des allégations.