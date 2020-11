Les histoires anti-vaccination devraient être interdites des médias sociaux, selon le Parti travailliste

Le contenu promouvant le mouvement anti-vaccination devrait être «éradiqué» sur les réseaux sociaux, a déclaré le Parti travailliste. Avec l’espoir grandissant d’un coup de pioche de Covid-19 d’ici la fin de l’année, l’opposition a appelé à une législation d’urgence pour « éradiquer les contenus anti-vax dangereux ». Dernières nouvelles et analyses du bulletin i Le travail a exhorté le gouvernement à présenter une législation prévoyant des sanctions financières et pénales pour les entreprises qui n’agiraient pas contre un tel contenu. Des centaines de milliers de membres sur les réseaux sociaux «diffusent de la désinformation» sur la question. Le Parti travailliste a déclaré que le gouvernement devrait «présenter d’urgence une législation prévoyant des sanctions financières et pénales pour les entreprises qui n’agissent pas pour éradiquer les contenus anti-vaccins dangereux». Le secrétaire à la Culture de l’ombre, Jo Stevens, et le secrétaire à la Santé, Jonathan Ashworth, ont écrit au secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, insistant sur le fait que le «La propagation de la désinformation en ligne présente un danger réel et actuel» pour les efforts de vaccination. Les deux membres du cabinet fantôme ont appelé le gouvernement à «présenter une législation sur les préjudices en ligne». Mme Stevens a déclaré: «Le gouvernement a un bilan pitoyable en matière d’action. contre les plates-formes en ligne qui facilitent la diffusion de la désinformation. «Il est clair depuis des années qu’il s’agit d’un problème répandu et croissant et le gouvernement sait, parce que les travaillistes les avertit depuis un certain temps, qu’il constitue une réelle menace pour la prise Le contenu anti-vax est un obstacle à l’adoption d’un futur vaccin (Photo: Dado Ruvic / Reuters) «C’est littéralement une question de vie ou de mort et quiconque est dissuadé de se faire vacciner à cause de celui-ci en est un personne de trop. »Les travaillistes ont insisté sur le fait que l’implication du gouvernement dans les plateformes de médias sociaux, visant un contenu anti-vaccination, n’allait pas assez loin. » Très insuffisant « , ont déclaré les deux ministres du cabinet fantôme dans leur lettre à la Secrétaire à la Culture: «Bien que nous ayons salué la création d’une unité de désinformation au sein du gouvernement, il a été décevant que les ministres n’aient pas été en mesure de fournir des informations sur son travail ou de dire combien de contenu il a signalé aux entreprises de médias sociaux pour suppression. la collaboration avec les entreprises de médias sociaux la semaine dernière a été la bienvenue, mais elle semble tout à fait insuffisante avec la promesse de ne supprimer que le contenu signalé par le gouvernement et qui génère des bénéfices. «Ce dont nous avons besoin, c’est d’agir maintenant et – puisque ces entreprises n’ont pas été en mesure de agir eux-mêmes – nous demandons au gouvernement de présenter une législation d’urgence qui comprendrait des sanctions financières et pénales en cas de manquement continu à l’action. «Les travailleurs donneraient au gouvernement les voix dont il a besoin pour faire adopter un tel projet de loi à la Chambre des communes. qui ne prend pas le vaccin en raison de ce contenu nocif est un de trop. »Un porte-parole du gouvernement a déclaré:« Laisser la désinformation vaccinale germer «Nous prenons ce problème très au sérieux et avons obtenu un engagement majeur de Facebook, Twitter et Google pour y faire face en ne tirant pas profit de ce matériel et en répondant plus rapidement aux contenus signalés.« Nous continuons à travailler étroitement avec les entreprises de médias sociaux pour promouvoir des sources d’information faisant autorité afin que les gens aient accès aux faits sur les vaccins et non à la fiction. »Reportage supplémentaire de Press Association.

