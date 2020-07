Les héros britanniques BAME figureront pour la première fois sur des pièces de monnaie, avec Mary Seacole et Noor Inayat Khan présumés être sur la liste restreinte

Le ministre du Trésor, John Glen, a déclaré que le chancelier Rishi Sunak envisage de proposer aux militants de faire figurer des personnalités influentes de BAME sur un ensemble de pièces de monnaie, a déclaré le ministre du Trésor John Glen, parmi lesquelles le premier Indien et Gurkha. soldats qui ont reçu la Croix de Victoria, Mary Seacole, infirmière britannique et jamaïcaine de la guerre de Crimée, et Noor Inayat Khan, agent de la Seconde Guerre mondiale et l’une des quatre femmes à avoir reçu la Croix de George. personne non blanche apparaissant sur des pièces de monnaie ou des billets britanniques, ce qui a incité la campagne des billets de banque, dirigée par l’ancienne candidate parlementaire conservatrice Zehra Zaidi, à se battre pour la représentation.L’agent de guerre Noor Inayat-Khan soumis à la Monnaie royale, qui a été encouragée par le Trésor à rédiger des propositions et des conceptions de pièces potentielles, soutenues par des historiens et des députés, y compris des conservateurs Tom Tugendhat et l’ancienne dirigeante du Parti vert Caroline Lucas. M. Glen a déclaré au Sunday Telegraph que M. Sunak était «désireux de soutenir» la «proposition opportune». En savoir plus Pièce Brexit 50p: La Royal Mint a publié de nouvelles pièces pour le Brexit Day – voici comment en obtenir une et ce qu’elles pourraient valoir «La chancelière en est consciente. Nous sommes évidemment favorables et désireux d’être positifs à ce sujet, nous avons besoin de quelques propositions fermes de la Monnaie royale, mais nous tenons à ce que cela se produise », a déclaré M. Glen. «La chancelière réfléchit à la lettre de Zehra et y répondra en temps voulu.» M. Sunak a précédemment exprimé son soutien à la cause antiraciste mise en évidence par les manifestations de Black Lives Matter, et soutenu les appels à un changement d’attitude généralisé. Le chancelier Rishi Sunak est considéré comme «désireux» de faire le changement (Photo: Reuters) Il a déclaré: «En tant qu’Asiatique britannique, bien sûr, je sais que le racisme existe dans ce pays. Et je sais que les gens sont en colère et frustrés. Ils veulent voir et ressentir le changement. »« Il y avait longtemps »Kate Williams, l’historien et diffuseur qui soutient la campagne, a déclaré:« La représentation compte. C’est un pays multiculturel et des gens du monde entier sont venus ici et ont contribué. Pourtant, nos objets commémoratifs montrent des hommes blancs d’élite. Lire la suite Les pièces de la Royal Mint 2020: les Jeux olympiques de Tokyo, Agatha Christie et le jour de la Victoire en Europe seront commémorés «Non seulement c’est un mensonge sur l’histoire, mais cela envoie un message très négatif à ceux de couleur qui viennent ici, qui se sont battus pour abolir l’esclavage, brisé les barrières, soutenu la Grande-Bretagne d’après-guerre, combattu dans nos guerres mondiales, tout donné au NHS, créé des entreprises, créé du grand art… il leur dit que votre travail n’a pas d’importance. Le changement est attendu depuis longtemps. »Le professeur Sunny Singh, universitaire, écrivain et fondateur du prix Jhalak a déclaré à l’appui de la campagne:« Il n’y a pas de meilleur moyen de reconnaître l’histoire de la Grande-Bretagne dans le monde que d’inclure un Britannique de couleur très performant. sur notre cours légal. « Une telle action honore l’histoire britannique au pays et de l’Empire, reconnaît que des parties importantes de notre richesse contemporaine peuvent être retracées jusqu’à notre passé colonial, et ouvre également la voie à un avenir national commun de connaissance, d’égalité et réconciliation. »Reportage supplémentaire de Press Association

