Les haut-parleurs de voiture

Nous aimons tous écouter notre musique préférée dans la voiture

La raison principale pour laquelle les automobilistes écoutent de la musique est, sans surprise, très simple. Une enquête sur l’écoute de la musique en voiture a montré que 58,8 % des personnes qui écoutent de la musique en conduisant le font simplement parce qu’elles… aiment la musique !

De nombreuses personnes croient aux propriétés thérapeutiques de la musique. Ce qui est certainement vrai, c’est qu’une bonne musique dans les haut-parleurs de votre voiture donne l’impression que le trajet est plus court que si vous conduisez en silence. Admettons-le : c’est aussi un grand moment de prétendre que nous participons à une audition pour The Voice tout en étant assis (surtout seul) au volant !

Une raison un peu plus surprenante de faire jouer de la musique dans les voitures est d’aider les conducteurs à rester concentrés sur la route. Les automobilistes qui disent qu’ils conduisent généralement seuls écoutent de la musique parce qu’ils n’ont pas de compagnon. Plus de 8 conducteurs sur 10 interrogés ont déclaré qu’ils chantaient lorsqu’ils étaient au volant.

La qualité du son est grandement affectée par les haut-parleurs

Les meilleurs haut-parleurs recréent le son de manière très précise. En d’autres termes, ils ne colorent pas le son en le modifiant. Dans l’idéal, vous entendez un son – un coup de trompette, un monologue, un coup de feu – tel qu’il a été conçu par celui qui l’a enregistré. Malheureusement, aucun haut-parleur n’est parfait, mais les meilleurs se rapprochent terriblement.

En théorie, vous pouvez mesurer la fidélité avec laquelle un haut-parleur reproduit le son. La réponse en fréquence indique la gamme de fréquences qu’un haut-parleur est capable de produire. Vous voulez un haut-parleur qui peut produire autant de fréquences que l’oreille humaine peut entendre. (Certains diront cependant que vous ne pouvez pas réellement mesurer la fidélité avec laquelle un haut-parleur peut reproduire le son, mais seulement avoir une idée de la distance à laquelle un haut-parleur est plat).

La réponse en fréquence n’est pas le seul facteur à prendre en compte lorsque vous recherchez un ensemble de haut-parleurs de premier ordre. Pour comprendre la quantité de couleur qu’un haut-parleur ajoute, les variations de la sortie du haut-parleur sont aussi importantes que la gamme.

Chaque haut-parleur produit certaines fréquences qui sont plus fortes ou plus faibles que d’autres. En supposant que votre objectif ultime est une reproduction audio précise, moins il y a de variation de volume entre les fréquences – en d’autres termes, plus le diagramme de réponse en fréquence est plat – meilleure est la qualité du haut-parleur. Dans un diagramme de réponse en fréquence, vous voulez voir une ligne plate au lieu d’une ligne avec des pics et des creux.

Avec un signal parfait provenant d’une source audio et d’un amplificateur, les écarts par rapport à la réponse en fréquence plate idéale peuvent souvent être attribués à la façon dont un haut-parleur est construit.

Que sont les haut-parleurs de la voiture

Les haut-parleurs de voitures sont un ensemble d’unités multiples – comprenant à la fois des woofers et des tweeters – installées à différents endroits dans la voiture, chacune produisant ses propres sons pour donner une sorte de qualité de concert à votre musique. Ils sont généralement plus chers que les haut-parleurs standard des voitures et leur installation est souvent beaucoup plus difficile. En fait, vous aurez peut-être besoin d’une scie sauteuse pour percer un trou dans le montant A (là où la porte avant rencontre le pare-brise) pour installer les tweeters.

Image tirée de Piecesauto.fr

Quelle est la différence entre les haut-parleurs de la voiture

Les haut-parleurs de la voiture auront probablement une impédance de 4 ohms, alors que ceux de votre cinéma maison en auront 8. Il est extrêmement rare que les haut-parleurs de voiture aient une résistance supérieure à 4 ohms. Il y a plusieurs raisons à cela.

Une batterie de voiture produit généralement entre 12 et 14 volts, alors qu’une prise de courant domestique fournit environ 110 volts. Pour cette raison, l’amplificateur de votre voiture sera généralement à basse tension et à fort ampérage. Comme vous pouvez vous en douter, les amplificateurs de votre maison seront probablement à l’opposé, c’est-à-dire à faible ampérage et à haute tension.

Comme votre voiture a une tension plus basse, les haut-parleurs auront besoin de moins de résistance pour obtenir la quantité de puissance nécessaire. Un amplificateur qui peut fournir 50 watts de puissance sous 8 ohms pourra fournir 75 ou 100 watts de puissance sous 4 ohms parce que le courant est moins limité. C’est pourquoi la plupart des entreprises conçoivent des amplificateurs pour voiture explicitement pour des haut-parleurs de 4 ohms.

Comme vous pouvez vous en douter, le raisonnement inverse est vrai pour les haut-parleurs de votre maison. Comme vos prises de courant domestiques offrent une tension beaucoup plus élevée, il faut qu’un plus petit pourcentage de celle-ci soit transmis au haut-parleur et il est probable qu’il ait une impédance nominale plus élevée. Il existe des haut-parleurs de cinéma maison de 4 ohms, mais il est rare que les haut-parleurs de voiture aient une impédance supérieure à 4 ohms.

Quel est le meilleur endroit pour placer les haut-parleurs de la voiture

L’emplacement des haut-parleurs de la voiture est très important pour le son global d’un système audio de voiture. Lors de l’installation des haut-parleurs de voiture, deux choix s’offrent à vous : l’emplacement en usine ou l’emplacement personnalisé. Les emplacements d’usine sont pratiques pour les remplacements à l’improviste, mais pour obtenir le meilleur son, il est souvent nécessaire d’effectuer un travail sur mesure. Permettez-moi de vous donner quelques conseils pour l’installation des haut-parleurs de voiture.

Les fabricants choisissent souvent les emplacements d’usine après coup. Une fois que le reste de la voiture est conçu, l’emplacement des haut-parleurs de la voiture est décidé. Les emplacements les plus courants pour l’installation des haut-parleurs de voiture sont le tableau de bord, les portières et la plage arrière. Ces emplacements conviennent à la majorité de la population et constituent de bons choix pour de simples mises à niveau des haut-parleurs.

L’emplacement personnalisé de choix est généralement le tableau de bord. Il s’agit de la zone située sous le tableau de bord, dans les coins extrêmes gauche et droit de l’habitacle de la voiture. Il peut sembler idiot d’installer des haut-parleurs de voiture dans cette zone. Après tout, comment le fait d’avoir des haut-parleurs à vos pieds peut-il être le meilleur choix pour l’installation de haut-parleurs de voiture ? La réponse est liée à l’alignement temporel. Pensez à la façon dont votre chaîne stéréo est installée à la maison. Lorsque vous êtes assis devant vos haut-parleurs, ils sont probablement tous deux à égale distance de vous alors que vous êtes assis au milieu. Cela vous donne un équilibre parfait. Maintenant, pensez à votre voiture. Avec le haut-parleur de la voiture d’usine placé dans le tableau de bord ou dans les portières, à quelle distance êtes-vous du haut-parleur de gauche ? Maintenant, à quelle distance êtes-vous du haut-parleur de droite ? Il y a une grande différence.

C’est pourquoi le meilleur conseil que je puisse donner en matière d’imagerie des haut-parleurs de voiture est de les placer dans les portières. Les haut-parleurs dans les portières seront plus proches de l’idéal d’équilibre de votre chaîne stéréo. La scène sonore sera placée plus au centre de votre zone d’écoute au lieu d’être décalée sur le côté. La distance entre le sol et vos oreilles ne sera probablement pas remarquée. Cela s’explique par le fait que les humains sont plus sensibles à la localisation dans le plan horizontal que dans le plan vertical.