Les habitudes secrètes des rares chauves-souris d’Angleterre révélées grâce à un projet d’IA, qui pourraient aider à protéger les créatures

Les habitudes secrètes des rares chauves-souris d’Angleterre sont révélées de manière inédite grâce à l’intelligence artificielle (IA), qui pourrait aider les défenseurs de l’environnement à protéger les créatures à l’avenir.Forestry England et le Bat Conservation Trust ont collaboré pour installer 60 hauts – capteurs audio de fréquence dans 16 forêts du sud-ouest de l’Angleterre pendant 36 nuits pendant l’été 2019.Les appareils AudioMoth, qui ressemblent à un circuit imprimé monté sur un boîtier, ont détecté 7 millions d’appels potentiels d’écholocalisation de chauves-souris à l’aide de capteurs automatiques avant de les stocker sur une carte SD Les enregistrements ont ensuite été analysés à l’aide de deux algorithmes d’IA développés par l’University College London (UCL) pour détecter si le son enregistré était en fait une chauve-souris ou autre chose, et si oui, pour identifier le type de fabrication de chauve-souris. Sur 7 millions de sons potentiels, les algorithmes ont identifié avec succès 1,7 million de cris de chauves-souris provenant de huit espèces et de deux groupes d’espèces. pipistrelle prend son envol (Photo: Hugh Clark / www.bats.org.uk / Bat Conservation Trust) Parmi les enregistrements figuraient des appels de la barbastelle – l’une des chauves-souris les plus rares d’Angleterre – la pipistrelle commune, la noctule et la grande chauve-souris en fer à cheval. donner aux défenseurs de l’environnement une vision inégalée du comportement et des habitudes des animaux, et s’il est déployé à l’échelle nationale, pourrait aider à brosser un tableau plus détaillé de la façon dont ils s’en tirent, a déclaré Andrew Stringer, responsable de l’environnement chez Forestry England. les données sont absolument époustouflantes », a-t-il déclaré à i. «Cela change la donne – les mégadonnées nous donnent la possibilité d’obtenir des estimations vraiment robustes de la distribution et de l’abondance des espèces de chauves-souris d’une manière que nous n’aurions jamais eu l’occasion de faire auparavant. En savoir plus Les chauves-souris diminuent en raison d’un manque d’insectes et ne sont pas seulement pour Halloween – voici comment les aider Les chauves-souris d’Angleterre sont devenues de plus en plus rares au cours du siècle dernier en raison des travaux de développement de bâtiments, de la perte d’habitat et de la chute du Éteindre les lumières extérieures inutiles qui peuvent confondre les chauves-souris au crépuscule et la nuit et permettre aux arbres et à des parties de jardins de pousser à l’état sauvage peut aider les animaux, a déclaré M. Stringer. «Nous n’avons tout simplement pas assez d’espace pour la nature au Royaume-Uni pour le moment, et le manque de nourriture et la dégradation de l’habitat sont une préoccupation majeure lorsqu’il s’agit de soutenir les chauves-souris », a-t-il ajouté. quels paysages se portent bien et comment maximiser la biodiversité dans les forêts du pays. »

