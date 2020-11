«  Les habitants de cette nation ont parlé  »

Le président élu Joe Biden a prononcé un discours passionné samedi soir dans son premier discours depuis qu’il a été déclaré vainqueur prévu de l’élection présidentielle de 2020.

«Les gens, les gens de cette nation ont parlé. Ils nous ont livré une victoire claire, une victoire convaincante, une victoire pour nous le peuple. Nous avons gagné avec le plus grand nombre de votes jamais exprimés pour un billet présidentiel dans l’histoire de la nation: 74 millions », a déclaré l’ancien vice-président et sénateur dans une répudiation des affirmations sans fondement du président Donald Trump selon lesquelles Biden a gagné en trichant.

Vous pouvez regarder le discours de Biden ci-dessus ou cliquez ici.

Samedi matin, les principaux réseaux et médias d’information ont projeté que Biden gagnerait la Pennsylvanie, obtenant suffisamment de votes dans les collèges électoraux pour battre le président républicain sortant Trump.

Il a ensuite parlé directement aux éducateurs américains, qualifiant samedi de « grand jour » pour eux, puisque sa femme est une ancienne enseignante: « Vous allez en avoir un à la Maison Blanche. »

«Lorsque notre démocratie était sur le bulletin de vote lors de cette élection, avec l’âme même de l’Amérique en jeu et le monde en train de regarder, vous avez inauguré un nouveau jour pour l’Amérique», a déclaré la vice-présidente élue Kamala Harris en présentant Biden. Elle a pris la parole avant lui, remerciant les électeurs et les agents de campagne d’avoir protégé «l’intégrité de notre démocratie».

Elle a également loué les électeurs et Joe Biden: «Vous avez choisi l’espoir et l’unité, la décence, la science et – oui – la vérité.»

Samedi soir, Trump n’avait toujours pas accepté les résultats projetés et jurait que l’élection n’était pas terminée. Il a déclaré qu’il avait l’intention de poursuivre des combats juridiques dans les principaux États du champ de bataille. Un média d’opinion conservateur, Newsmax, s’est rangé du côté de Trump, refusant d’appeler Biden le président élu.

Les dirigeants mondiaux, les législateurs nationaux et les célébrités se sont tous précipités samedi pour envoyer des félicitations à Biden et Harris ou publier des messages de célébration.