Les gymnases rouvriront-ils en décembre? Ce que nous savons des règles sur l’ouverture des gymnases après la fin des restrictions de verrouillage de Covid

Un nouveau plan Covid d’hiver débutera après la fin du verrouillage national actuel le mercredi 2 décembre, le Premier ministre Boris Johnson devant annoncer les détails des nouvelles règles plus tard lundi Il y aura un système renforcé à trois niveaux de restrictions locales pour l’Angleterre, et les ministres expliqueront également comment les gens pourront passer leur Noël. Selon les rapports, les clubs et les magasins non essentiels dans tous les domaines devraient être autorisés à rouvrir à la fin du verrouillage de l’Angleterre, selon les rapports. Voici ce que nous savons jusqu’à présent. Les gymnases rouvriront-ils à la fin du verrouillage? Un membre de la salle de sport désinfecte son équipement après avoir travaillé à Ultimate Fitness Gym (Photo: Morgan Harlow / PA) Les gymnases et les magasins non essentiels sont fermés en Angleterre depuis le jeudi 5 novembre, mais devraient rouvrir dans tous les domaines. Les gymnases étaient auparavant autorisés à ouvrir au niveau trois, bien qu’on lui ait initialement dit de fermer à certains endroits.Des règles strictes devraient être en place pour ceux qui cherchent à s’entraîner, les amateurs de gym devant réserver un créneau horaire, a rapporté The Telegraph, tandis que la taille des classes pourrait être réduite, l’équipement réparti pour permettre la distanciation sociale et toutes les installations fréquemment désinfectées.Auparavant, les propriétaires de gymnases et les athlètes ont accusé le gouvernement d’ignorer la science en fermant les gymnases – une décision qui, selon eux, nuirait L’ancienne championne paralympique, la baronne Tanni Gray-Thompson, présidente de l’organisme de base UK Active, a écrit au Premier ministre pour lui demander de soigner les gymnases, et affectent de manière disproportionnée ceux qui vivent dans des zones urbaines plus densément peuplées où il y a moins d’espace extérieur pour faire de l’exercice. et les centres de loisirs en tant que «services essentiels». Pendant ce temps, une pétition visant à empêcher les gymnases de fermer les sites revendiqués suivent des directives strictes en matière de santé et de sécurité, et a rassemblé m plus de 600 000 signatures. Quelles pourraient être les nouvelles règles? LES GYMS SONT ESSENTIELS. LES GYMS SONT SÉCURISÉS. GARDER LES GYMS OUVERTS. 10 millions de personnes comptent sur les gymnases pour leur bien-être physique et mental. Il est prouvé que les gymnases ont des taux de transmission de Covid très bas et aident notre nation à lutter contre le virus. C’est pourquoi nous exhortons le gouvernement à #KeepGymsOpen pic.twitter.com/cOjjCJDSnl— PureGym (@PureGym) 2 novembre 2020Il n’est pas clair si le port du masque sera obligatoire dans les gymnases lors de leur réouverture, mais auparavant, cela n’était pas appliqué. Dans l’ancien système, les dirigeants locaux devaient aider à déterminer si les gymnases devraient être fermés dans les zones à très haut niveau d’alerte, mais cela changera probablement dans le nouveau système.Les symboles devraient être autorisés à ouvrir dans tous les niveaux, tandis que les sports récréatifs, y compris Le golf, le tennis et les sports d’équipe organisés pourraient également redémarrer.Niveau 1 – niveau moyenIl est prévu que M. Johnson dise que des cours de sport et d’exercice en salle organisés peuvent avoir lieu, à condition que la règle des six soit respectée.Dans le niveau 2 – haut niveau le sport organisé pourrait continuer à se dérouler à l’extérieur, mais ne sera autorisé à l’intérieur que s’il est possible pour les gens d’éviter de se mêler à ceux avec lesquels ils ne vivent pas ou de partager une bulle de soutien, ou pour le sport des jeunes ou des personnes handicapées. Dans l’ancien système de niveau, les gymnases étaient fermés, mais cette fois, on s’attend à ce qu’ils puissent rester ouverts. Les ministres annonceront jeudi à quel niveau chaque zone entrera.

