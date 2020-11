Les gymnases ferment-ils en lock-out? Que signifient les restrictions Covid pour les centres de fitness et quand ils pourraient rouvrir

Un deuxième verrouillage national entrera en vigueur le jeudi 5 novembre pour freiner la propagation du coronavirus.Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé les dernières mesures aux côtés du conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance et du médecin-chef, le professeur Chris Whitty, lors d’une conférence de presse à Downing Street le Samedi.Comme pour le premier verrouillage, tout le monde en Angleterre sera interdit de quitter son domicile, sauf pour une liste de circonstances spécifiques, notamment aller à l’école, se rendre au travail si vous ne pouvez pas travailler à la maison, rechercher des soins médicaux ou acheter des fournitures essentielles. newsletter dernières nouvelles et analysesMais les gymnases fermeront-ils à nouveau? Voici ce que signifie le deuxième verrouillage pour les centres de conditionnement physique: les gymnases ferment-ils à nouveau? Les gymnases et centres de fitness ont été l’une des dernières entreprises à rouvrir à la fin du mois de juillet, après le premier lock-out au printemps, malheureusement, selon les dernières règles de verrouillage, elles devraient fermer à nouveau. premier verrouillage au printemps (Photo: David Davies / PA) Installations de loisirs intérieures et extérieures, y compris des pistes de bowling, des piscines, des terrains de golf et des practice, ainsi que des studios de danse, des écuries et des centres d’équitation, des installations de jeux souples, des murs d’escalade et d’escalade les centres de tir à l’arc et de tir, les parcs aquatiques et à thème devront également fermer leurs portes, les pubs, les bars, les restaurants et les commerces non essentiels fermeront et les gens seront invités à rester chez eux à moins d’avoir une raison précise de partir. Mme Johnson a déclaré qu’elle durerait du jeudi 5 novembre au 2 décembre, ce qui signifie que les gymnases et toutes les autres installations sportives resteront fermés pendant au moins quatre semaines. Dimanche, Gove a ajouté que le verrouillage national de l’Angleterre pourrait durer plus de quatre semaines, si le taux R n’était pas ramené en dessous de 1,0 à la fin de la période de verrouillage proposée. Pourquoi les gymnases ferment-ils? Les fermetures de gymnases font partie du deuxième verrouillage. mesures pour arrêter la propagation des cas de Covid-19 car de nouvelles données ont montré que la deuxième vague pourrait être plus meurtrière que la première.M. Johnson a effectué le demi-tour après que des scientifiques du gouvernement ont présenté des données qui ont montré que sans action drastique, le NHS était sur la bonne voie pour fonctionner hors de capacité d’ici la première semaine de décembre – même si toutes les procédures électives sont annulées et que les hôpitaux Nightingale sont réactivés, les personnes seront toujours autorisées à faire de l’exercice à l’extérieur, soit seules, avec une personne d’un autre ménage ou avec leur bulle de soutien (Photo : Coralie Datta / Historic England / PA) Il est entendu que le Premier ministre a changé d’avis sur les mérites de revenir en lock-out lorsque les modélisateurs du sous-comité Spi-M du Scientific Le Groupe consultatif pour les urgences lui a présenté des chiffres montrant que la capacité du NHS sera épuisée le 4 décembre si les hospitalisations se poursuivent sur leur trajectoire actuelle.Autres 162 personnes sont décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 dimanche, alors qu’il y en avait 23254. nouveaux cas de coronavirus confirmés en laboratoire, portant le nombre total de cas au Royaume-Uni à 1034914. Lire la suite Responsable de Total Fitness: les travailleurs de l’industrie des loisirs traités comme des «citoyens de seconde zone» derrière l’hospitalité L’exercice à l’extérieur a été autorisé pendant le verrouillage et sera à nouveau autorisé en vertu des nouvelles règles. Les preuves indiquent que le risque de propagation du coronavirus est plus faible à l’extérieur qu’à l’intérieur, car les niveaux plus élevés de ventilation dispersent les particules virales, mais les gens ont tendance à respirer plus fortement que la normale lorsqu’ils font de l’exercice. Ceci, combiné à un environnement intérieur, pourrait conduire à des problèmes. Gary McLean, professeur d’immunologie moléculaire à la London Metropolitan University, m’a dit en juillet: «Je pense que cela a quelque chose à voir avec l’activité des gens dans le gymnase est considérée comme plus susceptibles de propager le virus – les gens font de l’exercice et respirent vraisemblablement fortement, ce qui augmenterait potentiellement les niveaux de virus dans l’air. »Les personnes infectées peuvent émettre des aérosols lorsqu’elles parlent et respirent, les particules virales pouvant dériver dans l’air jusqu’à trois heures, selon le centre de ressources sur les coronavirus de la Harvard Medical School. Puis-je encore faire de l’exercice à l’extérieur? Ceux qui veulent encore s’entraîner sont autorisés à le faire à l’extérieur, contrairement au premier verrouillage, les individus pourront désormais rencontrer une personne extérieure à leur foyer à l’extérieur, ce qui signifie que vous pouvez faire de l’exercice avec un ami avec lequel vous ne vivez pas avec votre bulle de soutien.

Biostime Ferments Lactiques Nourrisson 14 sachets Les sachets de Ferments Lactiques des laboratoires Biostime ont été conçu pour les nourrissons dès la naissance. Grâce à leur composition, ils apportent à votre bébé 3 souches de Ferments lactiques : Lactobacillus helveticus Rossel-52, Bifidobacterium infantis Rossel-33, Bifidobacterium bifidum Rossel-71.

Lekue Kit préparation d'aliments fermentés Lekue Avec le kit de préparation d'aliments fermentés, préparez des aliments fermentés et sains chez vous bien plus facilement que vous ne le pensiez ! Complet, votre kit est composé de 2 bocaux en verre avec couvercle et soupape d'évacuation du CO2. Résistant, les bocaux sont fabriqués en verre qui n'absorbe pas

Biostime Ferments Lactiques HMO 28 sticks Biostime Ferments Lactiques HMO est un complément alimentaire qui se présente sous forme de sticks. Il est composé de 4 souches de Ferments lactiques : Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis. Ainsi que d'un oligosaccharide HMO, composant du lait

Lekue Kit préparation d'aliments fermentés Lekue Avec le kit de préparation d'aliments fermentés, préparez des aliments fermentés et sains chez vous bien plus facilement que vous ne le pensiez ! Complet, votre kit est composé de 2 bocaux en verre avec couvercle et soupape d'évacuation du CO2. Résistant, les bocaux sont fabriqués en verre qui n'absorbe pas

TONYMOLY Timeless Ferment Snail Essence Set 50ml Une huile rparatrice. Apportant une hydratation intense et de puissants bienfaits antige; lessence Timeless Ferment Snail retient efficacement lhydratation et rgnre la peau. Cette formule crme gel innovante contient de lextrait descargot ferment dans de lor pour apaiser et nourrir la peau; pour que le teint

Fisher Price Gymnase Fisher Price Géant de la ville Prolongez le plaisir des petits aux plus grands Chaque jour est une nouvelle aventure avec le tapis de jeu géant 2 en 1. Le tapis de jeu extra-large présente un paysage urbain plein d'espace pour jouer et s'amuser à mesure que votre chiot grandit et grandit du nourrisson au tout-petit. Sept