Les guerriers prolongent le séjour de verrouillage de Tamworth pour accueillir son coéquipier décédé Nathaniel Roache

Karl Lawton dit que les Warriors n’ont pas hésité à recommencer leur quarantaine de deux semaines à Tamworth pour accueillir l’arrivée tardive de Nathaniel Roache.

Son coéquipier Roache est arrivé au siège de son équipe jeudi soir après avoir raté son vol trans-Tasman original dimanche dernier lorsqu’il s’est présenté avec des symptômes pseudo-grippaux.

Roache devait subir l’auto-isolement dans un hôtel de Sydney pendant quinze jours jusqu’à ce qu’un appel conjoint soit fait par le personnel d’entraîneurs et le groupe de direction pour le faire entrer dans le giron, ce qui signifiait recommencer leur propre période de quarantaine.

« C’était une bonne décision, car la dernière chose que vous voulez est d’être enfermé dans une pièce pendant deux semaines par vous-même », a déclaré Lawton après leur entraînement de samedi.

« Nous allions être ici un peu plus de toute façon, donc nous n’avons prolongé qu’une journée en quarantaine, donc ce n’était pas un grand succès pour nous et il est vraiment heureux qu’il soit entre les mains des garçons. »

Lawton a déclaré que Roache était capable de s’insérer directement dans leur « bulle ».

« Il peut simplement s’entraîner normalement comme nous », a déclaré l’ancien Titan.

Cela signifie que l’équipe partira maintenant pour sa base de Gosford le 21 mars – une semaine après la reprise prévue de la compétition.

Lawton a déclaré que les joueurs étaient ravis de franchir une nouvelle étape avec la reprise de l’entraînement par contact lundi.

« Nous sommes prêts à partir – vous manquez le contact après un certain temps, alors tous les garçons vont y entrer et aller dur et arracher la tête », a-t-il déclaré.

« Ce sera un bon coup sûr lundi et un bon premier test pour nous tous. »

Né en Australie, Lawton a déclaré que les joueurs de Warriors avaient été embrassés par la capitale de la musique country, avec pour seule préoccupation de mettre trop de poids.

« Ils ont fait un excellent travail pour nous accueillir et nous mettre à l’aise », a-t-il déclaré.

« La nourriture est irréelle – je pense que les garçons pourraient peser un peu plus lourd après ça. »

L’arrière extérieur David Fusitu’a est le seul membre de l’équipe des Warriors à ne pas être à Tamworth, ayant demandé à rester à Auckland pour des raisons personnelles.

Fusitu’a ne devrait pas voyager pendant environ une semaine, ce qui signifie qu’il subira l’auto-isolement et manquera au moins le premier match, et potentiellement plus en fonction de sa forme physique.

