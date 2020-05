Les guerriers AC Valhalla féminins et masculins seront «tout aussi formidables»

Assassin’s Creed ValhallaLe conseiller en contenu et historien de Thierry Noël a déclaré que quel que soit le choix des joueurs d’Eivor dans le titre à venir, le protagoniste ainsi que les autres guerriers du jeu seront «tout aussi redoutables» au combat.

Selon Noël, le rôle et la présence des femmes guerrières dans la culture viking est un sujet de débat parmi les historiens, mais les histoires nordiques sont pleines de femmes guerrières et c’est quelque chose Assassin’s Creed Valhalla reflétera.

Les sources archéologiques sont très débattues sur cette question spécifique. Mais le fait est, et je pense que ce qui est vraiment important, c’est que cela faisait partie de leur conception du monde. Les sagas et les mythes de la société nordique regorgent de personnages féminins et de guerriers coriaces. Cela faisait partie de leur idée du monde, que les femmes et les hommes sont tout aussi formidables au combat, et c’est quelque chose que Assassin’s Creed Valhalla reflétera.