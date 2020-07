Les graphiques de nouvelle génération seront de la «qualité film», déclare le directeur technique d’Epic Games

Kim Liberi, directeur technologique d’Epic Games, a déclaré que les jeux de nouvelle génération pouvaient être «aussi crédibles et réalistes qu’un film», grâce aux nouvelles technologies et à Unreal Engine 5.

S’adressant au magazine officiel PlayStation UK (via Video Games Chronicle), Liberi a déclaré que la puissance de traitement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X permettra aux développeurs de créer de «nouveaux concepts de gameplay» en utilisant «un environnement et un éclairage entièrement dynamiques, une physique bien améliorée , une intelligence artificielle plus intelligente et des expériences multijoueurs plus riches. » Le résultat sera des jeux plus immersifs et photoréalistes.

Liberi a ensuite souligné les avantages de la technologie Nanite de l’UE5.

Pendant de nombreuses années, l’industrie du cinéma a expérimenté avec Unreal Engine pour la prévisualisation et la conception de plans cinématographiques, puis l’année dernière, Jon Favreau et LucasFilm ont fait le saut en utilisant Unreal pour générer des pixels finaux pour des effets visuels à huis clos sur The Mandalorian. Pourtant, il reste le défi que l’industrie cinématographique crée des actifs presque infiniment complexes, et pour le contenu en temps réel, nous avons besoin de maillages polygonaux simplifiés et de cartes normales. Avec Nanite, une nouvelle technologie révolutionnaire dans Unreal Engine 5, nous avons supprimé les barrières. Vous pouvez maintenant créer des environnements avec des ressources cinématographiques de qualité complète et le moteur fait tout le travail lourd, ce qui donne des résultats vraiment photoréalistes.

Liberi a ajouté que UE5 sera également convivial pour les développeurs indépendants, qui ont tendance à jouer un certain nombre de rôles au sein de petites équipes et ont besoin de la « liberté » que UE5 leur donnera pour faire ressortir leurs jeux.

UE5 commencera à être déployé en 2021 pour les plates-formes de nouvelle génération et de génération actuelle.

[Source: VGC]