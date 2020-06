Les grands : La série culte débarque sur NETFLIX 

La série française « Les Grands » fait son entrée sur Netflix. L’œuvre de Benjamin Parent et Joris Morio a été diffusé pour la première fois en 2016.

La série a fait sensation auprès des auditeurs ce qui lui a valu d’être élu à trois reprises « meilleure série de 26 minutes » puis a reçu le prix des collégiens de Charente-Maritime pendant le Festival de la fiction TV de La Rochelle. Et grâce à son rôle dans la série, Adèle Wismes fut couronnée au prix du jeune espoir féminin.

La série, originalement diffusée sur OCS, ne manque pas de répartie et garde une authenticité et un réalisme impressionnants non seulement dans les scriptes, mais aussi la mise en scène comme dans la danse de MJ. La série a bien évolué depuis 2016, poursuivie par la saison 2 (en 2017) qui est déjà retransmise sur leurs chaines d’origine. Le réalisateur Vianney le Basque prévoit la saison3 en début 2019, une nouvelle étape à franchir pour les ados qui seront alors en classe de Terminale, et marque les adieux du groupe. La première saison de cette série est diffusée sur Netflix depuis le 1er juin 2020. Espérons que les autres saisons intègrent les catalogues de la plateforme de Netflix le plus tôt possible.

Les grands, une série culte de la comédie française

L’histoire se passe dans un collège de banlieue où sont inscrits Boogie, Hugo, Ilyes et Avril qui sont en dernière année de collège, en 3ème donc les aînées, les Grands. Les adolescents découvrent des sujets nouveaux et perturbants tels que la séduction et l’amour. C’est dans ce contexte que leur nouveau principal tente d’expliquer la raison d’un distributeur de préservatif au collège, et que les personnages évoluent.

La série française de 10 épisodes de 22 minutes chacun voit ses rôles principaux interprétés par les acteurs : Adèle Wismes, Théophile Baquet, Grégoire Montana-Haroche et Sami Outalbali . « Les Grands » exhibe les différentes complexités de la vie d’adolescent. Avec le succès de la saison 1 qui a impressionné les auditeurs, la saison 2 voit le jour avec encore plus de punchs.

La série décorée de plusieurs prix au festival de la fiction de la Rochelle sort sa saison 2. Racontant la journée de groupe de collégiens durant leurs dernières années. Pour Boogie, Hugo, Ilyes et Avril, c’est l’année des choix. Où chacun d’entre eux découvre une partie d’eux-mêmes. Théophile Baquet qui joue Hugo, se met à l’art de la séduction, Pauline Servieys alias Avril joue celle qui est en général à l’écart du groupe et Boogie, Ilyes, et MJ interprétés chacun par Grégoire Montana, Sami Outalbali et Adèle Wismes sont quant à eux chacun confrontés aux questions communes de l’adolescence soit : la virginité, la recherche de l’identité et le besoin de se rebeller.

Les « Grands » la réalité de l’adolescence