Les gouvernements d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord demandent que l’augmentation du crédit universel soit rendue permanente

Les dirigeants multipartites de Westminster et les gouvernements décentralisés ont appelé le gouvernement à rendre permanente l’augmentation des paiements du crédit universel.En mars 2020, le gouvernement a annoncé que la déduction standard du crédit universel et l’élément de base du crédit d’impôt augmenteraient tous les deux de 20 £ par semaine pendant la crise du coronavirus. Cela équivaut à 1040 £ supplémentaires par an pour tous les demandeurs.Le gouvernement a soutenu que l’augmentation de 20 £ était une mesure temporaire visant spécifiquement à aider à réduire l’impact financier de la pandémie sur les familles, et a déclaré qu’il le ferait. Revoir la politique après 12 mois.Appels pour rendre l’augmentation permanente A quelques mois de la date limite, les dirigeants de Westminster du SNP, Plaid Cymru, SDLP, Lib Dems, Verts et Alliance Party se sont réunis pour exhorter Boris Johnson à poursuivre la Ils ont écrit dans une lettre au gouvernement que les plus vulnérables de la société «font face à un hiver d’angoisse et de difficultés financières», ajoutant que 50 organismes de bienfaisance soutiennent le maintien de l’augmentation au-delà d’avril 2021. Dans une lettre conjointe, les dirigeants ont écrit: « Au lieu d’effectuer un autre virage de dernière minute, nous exhortons votre gouvernement à agir maintenant et à confirmer que l’augmentation du crédit universel sera rendue permanente. » Ces familles ont besoin de ce soutien financier et de la y a besoin de certitude financière. Il n’y a tout simplement aucune raison de retarder cette décision. »La lettre ajoutait également que les prestations d’invalidité devraient également être incluses dans l’augmentation. Unité des gouvernements décentralisés Dans le même temps, les gouvernements décentralisés d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord ont émis un message similaire Le gouvernement britannique a écrit le 12 novembre pour souligner «l’importance d’un filet de sécurité financière solide pour les individus et les familles». Leur lettre commune disait: «Compte tenu des fortes pressions financières que de nombreux ménages sont susceptibles de subir en raison de la pandémie , toutes nos administrations décentralisées se concentrent sur ce que nous pouvons faire maintenant. Le gouvernement écossais a écrit une lettre aux organismes gallois et nord-irlandais (Photo: Fraser Bremner / Getty) «En cette période de difficultés financières et d’incertitude accrues, et en remerciement que beaucoup plus de personnes devront compter sur le crédit universel, les gens doivent savoir qu’ils peuvent continuer à compter sur un tel soutien. «À cette fin, nous vous implorons à nouveau de rendre le soulèvement permanent et de l’annoncer sans délai afin d’éviter de causer davantage d’anxiété.» Les gouvernements écossais et gallois ont tous deux déjà appelé à l’extension de la mesure, ‘Lifeline’UK le chômage est passé à 4,8 pour cent, avec 782 000 personnes de moins en emploi qu’en mars. Il y a également eu un nombre record de licenciements, avec 314 000 personnes utilisant leur emploi. Les militants de l’aide sociale sont catégoriques sur le fait que l’augmentation de 20 £ doit rester. Une coalition de plus de 50 organisations caritatives a écrit une lettre ouverte à la chancelière le mois dernier, appelant à un soutien supplémentaire pour devenir permanent. Ils l’ont qualifié de «bouée de sauvetage» qui permettait aux familles de garder la tête hors de l’eau et d’éviter de sombrer dans la pauvreté, avertissant: « Si l’augmentation se termine en avril 2021, ce bon travail risque d’être compromis. »Selon la Fondation Joseph Rowntree, 16 millions de personnes seront dans des ménages qui perdront 1 040 £ par an si le gouvernement décide de ne pas prolonger l’augmentation. que 700 000 personnes supplémentaires tomberont dans la pauvreté, dont 300 000 enfants. Un demi-million de personnes seront poussées plus profondément dans la pauvreté.Karen Buck, la ministre fantôme de la sécurité sociale, a déclaré le mois dernier: «C’est incroyable que le gouvernement envisage de réduire le crédit universel alors que de vastes pans du pays sont confrontés à des restrictions sévères et à une augmentation du chômage . Il est maintenant temps de renforcer le filet de sécurité – pas de l’affaiblir. »

