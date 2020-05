Les Goonies reçoivent un énorme ensemble Blu-ray 4K de Warner Bros.

Les Goonies obtient une nouvelle sortie Blu-ray 4K épique cet automne. Le 1985 Richard Donner classique sortira dans une édition spéciale de coffret ainsi qu’une seule version. Le coffret comprendra une carte, un patch, des boutons et sera livré dans une boîte au coffre au trésor. La sortie comprendra un disque 4K et un Blu-ray régulier, ainsi qu’un code numérique pour le film. Les Goonies Les fonctionnalités spéciales de la sortie 4K n’ont pas encore été révélées, mais avec une date de sortie le 1er septembre, la liste devrait être révélée prochainement. Pour non, consultez le coffret et la couverture de la version ci-dessous.

Détails du coffret The Goonies 4K

« De l’imagination de Steven Spielberg, The Goonies plonge une bande de petits héros dans une quête de coin autour de tous les coins au-delà de leurs rêves les plus fous! En suivant une mystérieuse carte au trésor dans un royaume souterrain spectaculaire de passages tordus, de pièges scandaleux et de un bateau pirate perdu depuis longtemps rempli de doublons dorés, les enfants font la course pour garder une longueur d’avance sur une famille de méchants maladroits … et un monstre aux manières douces avec un visage que seule une mère pourrait aimer. Un classique de l’aventure familiale du début à la fin de la boucanière , The Goonies est un trésor cinématographique d’action à couper le souffle, d’effets éblouissants et de sensations fortes. «

Personnellement, je déteste ce film. Controverse, je sais, mais je ne l’ai pas vu avant l’âge de vingt ans, et à ce moment-là, le charme qu’il pouvait avoir sur moi n’était pas là. J’ai toujours été plus Monster Squad gars moi-même. Cela ne veut pas dire que quiconque est excité pour cette version de Les Goonies a tort d’être excité ou d’aimer le film. Je ne comprends tout simplement pas. Quoi qu’il en soit, si c’est celui que vous voulez, recherchez-le le 1er septembre.

