Les Golden Guardians chercheraient à signer Stixxay et LATAM soutiennent Newbie pour la saison 2021

Photo de Colin Young-Wolff via Riot Games

League of Legends L’agence libre n’est officiellement en cours que depuis un jour, mais c’est déjà une période incroyablement chargée pour les équipes du monde entier.

Les Golden Guardians des LCS sont restés relativement silencieux au cours des dernières 24 heures – jusqu’à présent. L’équipe «cherche actuellement» à former une nouvelle voie inférieure avec l’ancien CLG AD carry Stixxay et le soutien LATAM Newbie, selon Ligue journaliste Travis Gafford.

ALERTE CLÉ DE LA RÔLE: Golden Guardians serait actuellement à la recherche de Stixxay et de LATAM soutenant Newbie dans la voie du bas pour la saison 2021. pic.twitter.com/a2wCRxlXzf – Travis Gafford (@TravisGafford) 18 novembre 2020

Hier, les Gardiens se sont séparés de leur duo de départ 2020 du FBI et de Huhi. Le FBI a été officiellement signé par 100 Thieves aux côtés de l’ancien jungler des Golden Guardians, Closer, tandis que Huhi aurait rejoint la même équipe.

Si cet accord est conclu, Stixxay rejoindra une nouvelle équipe pour la première fois en cinq ans. Le vétéran de 23 ans est avec CLG depuis qu’il est entré dans les LCS en 2015. Pendant ce temps, il a joué avec des supports comme Aphromoo, Biofrost et Smoothie.

Mais les deux dernières années n’ont pas été formidables pour CLG et Stixxay. L’équipe a considérablement chuté au classement de la saison régulière depuis son dernier championnat LCS en 2016 et elle était l’une des deux dernières équipes des Splits printemps et été 2020.

Stixxay serait rejoint par Newbie, qui est un soutien de 23 ans de la LLA. Il a commencé pour All Knights pendant la saison 2020 et a été l’un des supports les plus performants de la ligue. Il a dirigé tous les supports LLA avec un KDA 7.1 et avait également les meilleures statistiques de protection dans son rôle lors de la division estivale 2020, selon Elixir d’Oracle.

On ne sait pas quelles autres pièces Golden Guardians ramasseront pour remplir le reste de sa liste. Il reste encore beaucoup de temps, mais il ne reste plus que quelques grands noms à signer sur le marché des agents libres.

