Les Golden Globes 2021 ont été reportés au 28 février

À la suite d’annonces selon lesquelles les Oscars et d’autres ont repoussé leurs cérémonies la semaine dernière, les Golden Globes ont maintenant fait de même. Les récompenses auront désormais lieu le 28 février 2021. Les Globes ont généralement lieu le premier dimanche de janvier et remonteront à la place des semaines en arrière. Cela signifie également que les prix seront remis huit semaines avant les Oscars, ce qui signifie que les Golden Globes pourraient avoir un réel impact cette année sur le vote pour la plus grande soirée d’Hollywood. Les détails du spectacle n’ont pas été annoncés; cependant, il a déjà été révélé que Tina Fey et Amy Poehler accueillerait le spectacle. La maison habituelle des Globes de Beverly Hilton à Beverly Hills sera toujours l’hôte et qu’elle sera diffusée en direct sur NBC. Variety avait des nouvelles du changement.

Les Golden Globes pourraient avoir plus d’influence que jamais

« Pour accueillir les productions cinématographiques et télévisuelles nationales et internationales, La HFPA fournira des indications supplémentaires sur l’éligibilité, la période de vote et le calendrier d’annonce des nominations révisé dans les semaines à venir « , a déclaré l’organisation. » Alors que la plupart n’ont aucun amour pour la Hollywood Foreign Press, il sera intéressant de voir comment cette date ultérieure pourrait affecter les électeurs des Oscars. Les Golden Globes seront une semaine entière avant que les électeurs commencent à obtenir leurs bulletins de vote dès le 5 mars.

La nature festive des Globes en fera une montre intéressante s’ils ne permettent pas aux étoiles d’y assister. Sans les stars, on pourrait dire que ce serait le spectacle qui souffrirait le plus. La moitié de la raison pour laquelle le HFPA organise ce spectacle en premier lieu est de se frotter les coudes avec les étoiles. Très intéressant s’ils ne peuvent pas les avoir là-bas. Recherchez plus d’accent dans les campagnes des Oscars sur les Globes cette année, peut-être plus que toute autre année.

