Les Gold Coast Suns contrarient les West Coast Eagles, Matt Rowell

La vie du hub a pris un départ désastreux pour la côte ouest, ceinturée par la Gold Coast lors de l’affrontement de l’AFL samedi au Metricon Stadium.

Les Suns, d’énormes outsiders à l’approche du match de deuxième ronde, ont réussi une séquence de 19 défaites de façon étonnante avec une victoire de 14,6 (90) à 6,10 (46) contre les Eagles.

Lors du 200e match du club, c’était la première victoire de Gold Coast en 427 jours.

La défaite de 44 points marque un mauvais départ pour le passage de la côte ouest dans le centre de quarantaine de l’AFL dans le Queensland, étant arrivé pour un séjour minimum de quatre semaines sur la Gold Coast plus tôt dans la semaine.

Les Suns ont été sensationnels tout au long, dépassant leurs adversaires plus expérimentés et forçant de multiples erreurs à travers une pression défensive intense.

Draftee Matt Rowell a été le meilleur au sol lors de sa deuxième apparition dans l’AFL, marquant deux buts et récoltant 26 éliminations alors qu’il surclassait le milieu de terrain tant vanté de la côte ouest.

Le joueur de 18 ans a été l’un des jeunes Suns à tirer avec son compatriote deuxième joueur, Noah Anderson, qui a également marqué le premier but de sa carrière dans l’AFL.

« C’est une sensation incroyable », a déclaré Rowell après le match.

« Les garçons sont tellement excités et nous avons vraiment apprécié d’être là ce soir.

« Nous ne pouvions tout simplement pas attendre le défi. »

Les Suns ont stupéfait les West Coast Eagles, avec Matt Rowell hors concours (Getty)

Lachie Weller était partout pour l’équipe à domicile, récoltant 24 éliminations, tandis que le co-capitaine Jarrod Witts a géré le défi contre la superstar des Eagles Nic Naitanui bien dans le ruck.

Encore plus impressionnant pour l’entraîneur des Suns, Stuart Dew, la victoire est venue sans David Swallow (suspendu) ou la recrue vedette Brandon Ellis (veau).

Oscar Allen a été le seul goalkicker multiple pour les Eagles avec deux majors, tandis que les 29 cessions d’Andrew Gaff ont été le meilleur score individuel du match.

La Gold Coast a démenti leur statut de outsider tôt, battant les buts d’ouverture du match pour se donner un avantage précoce.

Les soleils montent en flèche après que le roi adolescent a divisé les bâtons

Les Eagles ont répondu et ont enregistré 16 matchs à l’intérieur des années 50 contre les six de Gold Coast au premier mandat, mais ont traîné de deux points au premier changement après avoir donné un coup de pied de 1,4.

Le premier but d’AF Anderson et un autre majeur de Sam Day ont signifié que les Suns ont étendu leur marge à 15 points au début du deuxième mandat, mais une série de quatre buts sans réponse des Eagles a mis les visiteurs en tête pour la première fois.

Plutôt que de flétrir, les Suns se sont toutefois relevés avec Hugh Greenwood et Rowell marquant pour s’assurer que les hôtes se sont présentés à la mi-temps avec une avance de trois points.

Suns adolescent obtient son premier but AFL

Et les hôtes ont continué au troisième quart, marquant cinq buts contre celui des Eagles pour prendre une avance de 26 points dans le dernier terme.

L’entraîneur des Suns, Stuart Dew, était certain que la victoire était de loin la meilleure des huit qu’il avait eue en tant qu’entraîneur de l’AFL.

« Notre objectif est de jouer au football à pression maniaque excitant et dur », a-t-il déclaré.

« Malheureusement, aucun de nos fans n’était là pour le voir, mais nous savons qu’ils regarderaient et j’espère qu’ils seraient fiers de ce groupe.

« Si nous voulions mettre un CV pour nos supporters, ce serait ce jeu et maintenant le défi commence à se reproduire. »

La côte ouest n’a eu aucune réponse, les Suns ayant marqué trois autres buts sans réponse au cours du dernier quart-temps pour finir avec des vainqueurs confortables.

Dans le seul défaut de l’équipe à domicile dans la nuit, l’attaquant des Suns Alex Sexton a été placé sur le compte-rendu pour un tir élevé sur le défenseur des Eagles Jeremy McGovern au troisième trimestre.

Les Eagles doivent récupérer rapidement, le deuxième match de leur séjour dans le Queensland étant contre Brisbane samedi prochain.

« Ils étaient vraiment bons. Nous étions vraiment mauvais », a déclaré Simpson.

« Tout ce que nous avons repéré, ils l’ont fait et nous n’avons pas pu les égaler à l’intérieur et ils nous ont aussi battus à l’extérieur.

« Ils sont jeunes et nous sommes plus matures et ils ont joué comme une équipe mature et nous avons joué comme une équipe jeune. »

La Gold Coast cherchera à tirer parti de sa victoire lorsqu’elle accueillera Adélaïde dimanche prochain.

©AAP2020