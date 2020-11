Les gens sont très amusés après que Don Jr ait attrapé COVID-19

Vendredi, la Maison Blanche a confirmé que Donald Trump Jr., fils du président Donald Trump, avait été testé positif au coronavirus. Il est l’un des nombreux républicains éminents – y compris le sénateur de Floride Rick Scott et Andrew Giuliani, fils de Rudy, qui ont confirmé qu’ils avaient été exposés au COVID-19 rien qu’aujourd’hui.

Et bien sûr, il fait partie des dizaines de personnes sur l’orbite immédiate de Donald Trump qui ont contracté le virus au cours des derniers mois, y compris Donald Trump lui-même et Herman Cain, qui en est décédé en juillet. Cela vient après des mois d’efforts de la part du président et de ses associés pour minimiser la maladie et transformer les efforts visant à empêcher les gens d’en mourir en un problème politique.

Ce qui n’est probablement pas un choc, une fois que la nouvelle a été rendue publique, les gens des médias sociaux ont définitivement choisi de ne pas rester poliment silencieux sur leurs sentiments concernant l’état de Don Jr. Au lieu de cela, ils sont venus avec des tas de blagues à ses dépens.

«Je suppose que son père l’a finalement serré dans ses bras», a plaisanté Jimmy Kimmel.

«Il essaie tellement d’être comme son père», a déclaré Podcaster @ArmyStrang.

«Il est en quarantaine dans le ventre d’un rhinocéros abattu, enveloppé dans la peau d’un éléphant mort», craqua l’écrivain Andrew Goldstein.

«Il est facile de plaisanter, mais c’est une situation grave et mes pensées et mes prières sont avec le coronavirus en ce moment», a déclaré le comédien Mike Drucker.

Bien sûr, le COVID-19 est une maladie grave, il est donc bon pour Don Jr que, selon son porte-parole, il soit «complètement asymptomatique jusqu’à présent» et se trouve en quarantaine en toute sécurité. La nouvelle de son infection survient un peu moins de deux mois après que son propre père a été hospitalisé pour la maladie, et deux jours seulement après que le nombre de morts par COVID aux États-Unis a dépassé 250 000 personnes.

Trump Jr.a, bien sûr, été un fervent partisan de la politique COVID-19 de son père. Cela comprend: la diffusion de mensonges flagrants et dangereux sur l’utilisation du masque; répandre des théories du complot sans fondement sur le moment des annonces de vaccins; mentir carrément que les États-Unis maîtrisent la pandémie (les taux d’infection établissent de nouveaux records presque quotidiennement); et aussi mentir sur le nombre de morts.

Voir quelques-unes des réactions ci-dessous.

Je suppose que son père l’a finalement serré dans ses bras…. https://t.co/Md5O333c2H – Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 20 novembre 2020

C’est facile de plaisanter, mais c’est une situation grave et mes pensées et mes prières sont avec le coronavirus en ce moment https://t.co/Too38rXYih – Mike Drucker (@MikeDrucker) 20 novembre 2020

Donald Trump Jr.a Covid. Pensées et prières. Eh bien, des pensées au moins. – Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) 20 novembre 2020

Il essaye tellement de ressembler à son père https://t.co/VyRuKjtHCM – Propagandiste américain (@ArmyStrang) 20 novembre 2020

Guy au parc à l’instant était un DILF total: Donaldtrumpjr

Ihas

Lcorona

Fvirus – Naomi Rohatyn (@omibaloney) 21 novembre 2020

ressemble au virus… est devenu le viree https://t.co/ChAr0jl5ch – lvl 45 chaos potus ÉDITION LIMITÉE! (@thetomzone) 20 novembre 2020

Il est en quarantaine dans le ventre d’un rhinocéros abattu, enveloppé dans une peau d’éléphant mort. https://t.co/SebxDCHoBk – Andrew Goldstein (@AngeGold) 20 novembre 2020

Je suppose que nous savons que la cocaïne n’aide pas à prévenir le virus maintenant https://t.co/n1e1B4XOI8 – Kels 🧜🏼‍♀️ (@KellySlayAnn) 20 novembre 2020

Donc * c’est * pourquoi Trump a fait un si grand effort pour se distancier de son fils pour le passé … [checks calendar] quatre ans https://t.co/9fddcWLyOS – Collin Bennett (@ collinbennett9) 20 novembre 2020

oh non, pauvre coronavirus https://t.co/du1bxVYcZF – Gavin Whenman (@GavinWhenman) 20 novembre 2020

intéressé à découvrir comment la cocaïne interagit avec la dexaméthasone https://t.co/6i6EdXFyrb – ☕netw3rk (@ netw3rk) 20 novembre 2020

Oh non. je prie pour que Donald Trump jr [mumbles, does jack off motion] quelque chose quelque chose [blows kazoo] virus https://t.co/ChAr0jl5ch – lvl 45 chaos potus ÉDITION LIMITÉE! (@thetomzone) 20 novembre 2020

Bizarre, Don Jr.ne semble pas être le genre de gars qui inhalerait agressivement des gouttelettes en suspension dans l’air à proximité d’autres personnes tout en se proclamant invincible https://t.co/9XWVr8lKao – David Klion (@DavidKlion) 20 novembre 2020

RUPTURE – Donald Trump Jr est testé positif pour #COVID-19[FEMININE. Père de la vie comme fils. Apple n’est pas loin de l’arbre du déni de pandémie anti-masque. – Éric Feigl-Ding (@DrEricDing) 20 novembre 2020

Don Jr: Hé papa, c’est moi, on dirait que j’ai aussi «la rona» haha, je suppose que c’est juste une autre chose que nous avons en commun, hein? Autre extrémité du téléphone: [dial tone, there’s nobody there and there never was] – Sean Thomason (@TheThomason) 20 novembre 2020