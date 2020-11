Les gens revendent déjà la PlayStation 5 bien au-dessus de 800 $

Ce n’est pas un secret. Si vous n’avez pas eu la chance d’acquérir une précommande, mettre la main sur une PlayStation 5 cette année ne sera pas facile. Et à moins que vous ne disposiez de 1000 $ pour acheter la place de quelqu’un en ligne, votre prochain meilleur pari est d’acheter la console via un revendeur en ligne. Mais attention, ce ne sera pas bon marché.

Si vous voulez vraiment une PlayStation 5 avant la fin de l’année, dans la plupart des cas, vous allez probablement finir par payer presque le double du prix de détail. Par exemple, StockX propose un certain nombre d’options, et elles se vendent toutes actuellement à environ 800 $ la pop. eBay propose également des options similaires, à peu près aux mêmes prix.

Selon StockX via Interne du milieu des affaires, «Plus de 1 000» consoles PlayStation 5 ont été vendues via le site de revente «dans les premières 24 heures» après la revente officiellement ouverte sur le site en début de semaine. Ces consoles sont généralement revendues «à 55% au-dessus de la vente au détail», selon le site de revente.

Donc, comme vous pouvez le voir, les gens qui veulent vraiment la nouvelle console de Sony n’auront aucun problème à payer plus que le prix de détail. Et cela a un peu de sens. Sony affirme que les clients ne pourront pas entrer dans un magasin et en acheter un comme avec les lancements précédents. Ils devront passer leur commande en ligne et la récupérer. Donc, comme vous pouvez l’imaginer, il sera extrêmement difficile de passer une commande.

La PlayStation 5 devrait être lancée le jeudi 12 novembre aux États-Unis avec deux modèles: une «édition numérique» à 400 $ et une version à 500 $ qui lit les disques.

