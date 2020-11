Les gens qui vivent à la campagne sont plus verts que ceux des villes, selon une étude

Les gens qui vivent à la campagne sont considérablement plus verts que les citadins en ce qui concerne leurs habitudes quotidiennes – mais beaucoup plus lents à adopter les nouvelles technologies environnementales, révèle une étude.Un sondage mené auprès de plus de 3000 Britanniques a révélé un fossé considérable entre les zones rurales et urbaines, avec Les habitants des villages et des hameaux adoptent en moyenne plus d’habitudes écologiques au quotidien que les citadins et les citadins Dernières nouvelles et analyses Neuf sur dix des ruraux recyclent leur plastique, contre seulement 7 citadins sur dix, tandis que 56 pour 100 d’entre eux recyclent les déchets alimentaires dans le pays, contre 44% de ceux de la ville, tandis que 94% des foies de campagne apportent leurs propres sacs dans les magasins, contre 81% en ville, selon le sondage l’Institution d’ingénierie et de technologie (IET). Lire la suite Les bouteilles en verre sont bien pires pour l’environnement que les bouteilles en plastique, une étude révèle que les gens à la campagne se sentent également plus responsables de la protection de la planète, avec près des deux tiers estimant qu’il est de notre responsabilité individuelle de lutter contre le changement climatique – contre seulement la moitié Cependant, en matière de technologie verte, la cohorte cosmopolite prend les rênes. Quelque 45 pour cent des citadins bénéficient des tarifs de l’énergie verte, contre 30 pour cent dans les zones rurales. Les vieilles batteries devraient être envoyées dans un centre spécialisé pour être recyclées (Photo: Kirill Kukhmar / TASS / Getty) Les citadins sont également plus susceptibles d’avoir installé des technologies vertes dans leurs maisons.Un plus grand nombre de répondants urbains ont des panneaux solaires – 32% contre 9 pour cent – stockage sur batterie (41 pour cent contre 8 pour cent), technologies intelligentes (42 pour cent contre 17 pour cent) et pompes à chaleur (36 pour cent contre 6 pour cent). Les villes sont plus technologiquement avancées «Les villes ont toujours été comme étant plus progressiste, ce qui est démontré par le fait que les personnes vivant dans les zones urbaines sont plus susceptibles d’adopter les technologies vertes. Cependant, les citadins sont moins susceptibles d’adopter et de mettre en pratique des habitudes écologiques quotidiennes plus physiques », a déclaré James Robottom de l’IET. «Il est clair que davantage de soutien et de conseils sont nécessaires pour équilibrer l’équilibre dans tous les domaines et garantir que nous faisons tous davantage pour jouer notre rôle dans la durabilité de la planète», a-t-il ajouté.

