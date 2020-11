Les gens ont des blagues après que le conseiller de Trump, Mark Meadows, ait attrapé un COVID

Dans ce qui ressemble à une métaphore de l’élection de 2020, vendredi, il a été largement rapporté que le chef d’état-major de Donald Trump, Mark Meadows, avait été testé positif au coronavirus et avait apparemment tenté de dissimuler ces connaissances au public pendant au moins deux jours.

Bloomberg, qui a cassé l’histoire, dit qu’il n’est pas clair quand Meadows a été testé positif, seulement qu’il a informé les gens qui travaillent en étroite collaboration avec lui peu après la nuit des élections; le New York Times dit que Meadows a été testé positif mercredi. Selon Bloomberg, au moins 4 autres employés de la Maison Blanche ont également été testés positifs.

Bien sûr, Meadows a été l’un des défenseurs les plus agressifs de la réponse ratée de Donald Trump à la pandémie COVID-19, qui a déjà tué plus de 230000 Américains. Par exemple, il a récemment été critiqué pour avoir dit à CNN que «nous n’allons pas contrôler la pandémie». Et au début du mois d’octobre, il a brusquement mis fin à une interview et s’est enfui après que des journalistes lui aient demandé de mettre un masque tout en leur parlant.

Lisez aussi: News Networks se bat contre l’éléphant dans la salle – Ne pas appeler les États pour Joe Biden malgré le décompte des voix

Cela ne choquera donc personne de lire ceci de découvrir que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont fait beaucoup de blagues aux dépens de Meadows.

« Oh super! On dirait qu’il y a une scène à la fin du film après le générique », a plaisanté l’humoriste Mike Drucker.

«Et il a dit que nous oublierions le coronavirus après les élections», a plaisanté le chroniqueur d’opinion du New York Times Farhad Manjoo, faisant référence à une déclaration fréquente de Trump et de ses associés qui implique que les démocrates prétendent seulement se soucier de la maladie.

Et plus d’un utilisateur a plaisanté en disant que Meadows essayait simplement de ne pas dire à Trump qu’il avait été vaincu pour réélection par Joe Biden. (Une chose très susceptible d’être déclarée officiellement ce week-end.)

Découvrez quelques-unes des blagues les plus amusantes ci-dessous:

Comment ça a commencé comment ça s’est terminé Je suis trop fatigué pour même faire le meme. https://t.co/hts9uW06MK – Sabrina Siddiqui (@SabrinaSiddiqui) 7 novembre 2020

il fait probablement semblant de ne pas dire à Trump qu’il a perdu l’élection https://t.co/WakPhQtE29 – yoyoha (@yoyoha) 7 novembre 2020

Et… .. scène. https://t.co/2OcusSq3KA – Scott Tobias (@scott_tobias) 7 novembre 2020

Le même mec qui est parti en colère et a refusé de s’adresser aux journalistes quand ils lui ont demandé de porter un masque pendant qu’il leur parlait. https://t.co/VyemZpBTy3 – Chris Herring (@Herring_NBA) 7 novembre 2020

Oh super! On dirait qu’il y a une scène à la fin du film après le générique https://t.co/pFdkmXtljK – Mike Drucker (@MikeDrucker) 7 novembre 2020

et il a dit que nous oublierions le coronavirus après les élections https://t.co/wbKKg2dKL3 – Farhad Manjoo (@fmanjoo) 7 novembre 2020

J’admire presque le @GOPl’engagement de la société à l’égard du concept d’immunité collective en exposant à plusieurs reprises leur cercle intime à des germes pandémiques mortels d’une manière extrêmement audacieuse https://t.co/xHjTDZdSYG – Stella Gibson (@VulcanSigh) 7 novembre 2020

Administration de Biden: Obtenir des informations sur les coronavirus. Administration Trump: attraper un coronavirus. https://t.co/IElAAs4Dic – Dan Fagin (@danfagin) 7 novembre 2020

Je manque les jours innocents du mois dernier où le coronavirus à la Maison Blanche était choquant. https://t.co/7jqT39lL28 – Margo Jones (@ 3DTruth) 7 novembre 2020

Je suppose qu’il ne mentait pas quand il a dit: «Nous n’allons pas contrôler la pandémie.» Huh https://t.co/8vzRQdLnnp – Jaynie a un chignon (@FreeGirlNowNYC) 7 novembre 2020

Ses conseillers feront tout pour éviter de dire à Trump qu’il a perdu. https://t.co/AmzlZDnaBq – tina pittaway (@tinapittaway) 7 novembre 2020

La finale de la saison jusqu’en 2020 sera wiiild https://t.co/nhjUwezXAa – RAM (@ ramdj916) 7 novembre 2020

Mais quelques personnes ont également noté que Meadows est l’une des plus de 128000 personnes diagnostiquées vendredi avec le virus, un nouveau record pour les États-Unis et le troisième jour consécutif au cours duquel un nombre record d’infections s’est produit.