Les gens ne semblent pas aimer Matt Morrison fait ses débuts en tant que «  The Grinch  » de NBC

Jeudi, NBC a marqué le jour de Thanksgiving en lançant le premier teaser de son prochain «Dr. La comédie musicale The Grinch de Seuss. Malheureusement, le très bref aperçu de la version très campy de la star Matt Morrison du personnage principal a abouti à ce que les doigts des médias sociaux tambourinent nerveusement et que les gens jurent d’empêcher Noël de venir.

Ce que nous disons, c’est que le teaser a fait rétrécir le cœur de beaucoup de gens de deux tailles plus petits.

Annoncée il y a deux semaines, la version de deux heures de NBC de «Dr. La comédie musicale The Grinch de Seuss! mettra en vedette Morrison («Glee») dans le rôle du Grinch avec Denis O’Hare dans la version adulte de son chien, Max, Booboo Stewart («Descendants 3») dans le rôle du jeune Max et la nouvelle venue Amelia Minto («Les filles perdues») dans le rôle Cindy-Lou Who. Contrairement à beaucoup de comédies musicales télévisées précédentes, celle-ci ne sera pas en direct (nous supposons à cause de COVID), et sera plutôt filmée au Troubadour Theatre de Londres quelque temps avant sa diffusion le 9 décembre.

Lisez aussi: Toutes les émissions spéciales, films et séries de Noël à regarder cette saison

Nous supposons que la production n’a pas encore été filmée, car le teaser ne montre en fait aucune séquence. Au lieu de cela, le spot de 15 secondes débute avec des graphismes très des années 1960 comme « Vous êtes un méchant, M. Grinch » joue en arrière-plan. Quelques secondes plus tard, Morrison apparaît en costume en tant que Grinch, et procède à livrer ce que nous ne pouvons que décrire comme une version «Liza Minelli des années 1970» du personnage. Il pose, fait des grimaces, caracole, puis fait un clin d’œil à la caméra juste au moment où un narrateur lit la phrase «Je déteste Noël».

Et bien, sur Twitter, beaucoup de gens ont regardé cela et ont dit (paraphrasant ici) non. Les exemples comprennent:

«Veuillez mettre un avertissement de déclenchement la prochaine fois. Merci. »

« S’il vous plaît, une pandémie à la fois AVONS-NOUS SOUFFRÉ ASSEZ »

« Qu’est-ce que nous vous avons fait NBC? »

Aie.

Lisez aussi: Le réalisateur de « Happiest Season » a fait LGBT Holiday Rom-Com parce que « je n’ai jamais vu mon expérience représentée »

Voir le teaser et un échantillon de réactions ci-dessous.

Le mercredi 9 décembre, nous vous emmenons en voyage à Whoville. Ne manquez pas le #GrinchMusical mettant en vedette @Matt_Morrison à 8 / 7c – uniquement sur NBC. pic.twitter.com/jjuXtRe2wZ – NBC Entertainment (@nbc) 26 novembre 2020

qu’est-ce qu’on t’a jamais fait NBC? 😭 – jessie (@safetynetstyles) 26 novembre 2020

J’aurais aimé que ce soit il y a 10 minutes quand je ne savais pas que cela existait https://t.co/0qrW13IFJg – jose? (@dirtandroses) 26 novembre 2020

Thérapeute: Matt Morrison comme le Grinch ne peut pas vous blesser Matt Morrison en tant que Grinch: https://t.co/QQKsXWt3hA – Maii 🐼 Rogue Translator ftw (@OfTheDirewolves) 26 novembre 2020

Mon lycée podunk a mis en place des comédies musicales avec de meilleurs costumes que celui-ci, lmao https://t.co/zDtNbjIEB7 – Kendall Brown (@kendallybrown) 26 novembre 2020

veuillez mettre un avertissement de déclenchement la prochaine fois. Merci. https://t.co/slDVjAGTIy – Jenn (@JennParii) 26 novembre 2020

l’enfer est trop beau pour matthew morrison https://t.co/lRNKk73Spk – taylor swift ✨ (@taylorgonssa) 26 novembre 2020