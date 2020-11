Les gens du niveau deux «  devront quitter le pub  » après le repas

Les personnes vivant sous des restrictions de verrouillage de niveau 2 en Angleterre devront quitter le pub après avoir terminé leur repas, a déclaré le gouvernement.Mercredi, le gouvernement a confirmé quelles régions du Royaume-Uni entreront dans quels niveaux alors que le verrouillage national se terminera la semaine prochaine. Les parties d’Angleterre qui ont été placées dans des zones de niveau 2, ou zones à «haut risque», ont été informées que leurs pubs ne seront autorisés à ouvrir que s’ils fonctionnent comme un restaurant. Dans ces pubs, l’alcool ne peut être servi que comme « Repas substantiel ». Un porte-parole du gouvernement a déclaré samedi que les gens devront également partir une fois le repas terminé et ne seront pas autorisés à continuer à boire. deux je crois, que vous devez avoir un repas copieux si vous commandez de l’alcool et il reste que le guide dit qu’une fois le repas terminé, c’est à ce moment-là [you have to leave]», A déclaré le porte-parole du Premier ministre. À la suite de l’annonce du gouvernement plus tôt cette semaine, seules l’île de Wight, les Cornouailles et les îles Scilly seront soumises aux contrôles de niveau 1 les plus légers. De vastes étendues des Midlands, du nord-est et du nord-ouest sont dans le niveau 3 le plus restrictif – dans lequel les pubs et les restaurants doivent fermer complètement.Boris Johnson fait face à une révolte des députés d’arrière-ban conservateurs au sujet des restrictions. (Getty) Au total, 99% de l’Angleterre entreront dans les rangs 2 ou 3, avec des restrictions strictes sur les bars et les restaurants et une interdiction de mélanger les ménages à l’intérieur lorsque le verrouillage national de quatre semaines sera levé mercredi.Boris Johnson fait face à une révolte de ses propres députés d’arrière-ban sur les restrictions, ce qui pourrait le laisser dépendant du soutien du parti travailliste pour les faire approuver à la Chambre des communes.Le président du comité d’arrière-ban conservateur de 1922, Sir Graham Brady, faisait partie des critiques des restrictions, accusant le gouvernement Les restrictions de Noël assouplies M. Johnson a reconnu vendredi que les gens se sentaient «frustrés», en particulier dans les zones à faible taux d’infection qui font désormais face à des restrictions plus strictes qu’avant le verrouillage. les restrictions à Noël entraîneront une «forte» augmentation des taux de transmission du coronavirus et la prévalence «pourrait facilement doubler». publié vendredi, le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) a déclaré que le «mélange substantiel» de personnes sur une courte période représentait un «risque important de transmission généralisée». Les scientifiques ont fait leur mise en garde lors d’une réunion le 18 novembre – un quelques jours avant que le gouvernement n’annonce qu’il y aurait un assouplissement limité des restrictions à Noël. Ils ont déclaré: «La prévalence pourrait facilement doubler pendant quelques jours des fêtes, avec de nouvelles augmentations multiplicatives à mesure que les nouvelles infections reviennent à leur ‘routine’ M. Johnson a confirmé plus tôt cette semaine que trois ménages pourront se mélanger du 23 au 27 décembre, mais il a dit aux familles qu’elles devaient porter un «jugement personnel» sur les risques encourus par les proches vulnérables lors de la formation d’une bulle de Noël. de l’Association de la presse