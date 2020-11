Les géants espagnols veulent vendre un homme de 27 millions de livres lié à Everton et Newcastle – .

in

Barcelone cherchera à vendre Emerson Royal au cours de la nouvelle année au milieu de l’intérêt rapporté d’Everton, de Newcastle United et de l’AC Milan, selon Sport.

La semaine dernière, le directeur de Milan, Ivan Gazidis, a clairement expliqué ce que les dirigeants de la Serie A recherchaient sur le marché des transferts.

Et, comme vous pouvez l’imaginer étant donné que Rafael Leao, Alexis Saelemaekers, Theo Hernandez, Jens Petter Hauge et plus sont tous arrivés à San Siro ces derniers temps, la stratégie des Rossoneri tourne autour de jeunes talents passionnants qui peuvent être moulés au niveau élite. footballeurs.

Emerson coche donc une multitude de cases.

À 21 ans, le joueur prêté du Real Betis et l’international brésilien ont du potentiel à la poubelle. Il n’a pas non plus d’avenir au Camp Nou après que le Barça ait attrapé Sergino Dest de l’Ajax, selon Sport.

Et, avec Manchester United qui a clairement indiqué que le prêt de Diego Dalot au San Siro ne le sera pas être transformé en transfert permanent, Milan a déjà identifié Emerson comme le remplaçant idéal.

Des pourparlers ont eu lieu pendant l’été et le rapport ajoute qu’un accord pourrait être conclu dès le mercato de janvier.

À vous alors, prétendants de la Premier League.

En août, Mundo Deportivo a rapporté qu’Everton avait fait une offre de 18 millions de livres sterling pour Emerson, bien qu’il reste à voir si les Toffees renouvelleront leur intérêt. Seamus Coleman a commencé la saison en beauté mais Jonjoe Kenny est-il prêt à être le deuxième choix de Carlo Ancelotti?

Newcastle et Tottenham étaient également liés, bien que les Spurs semblent être hors de la course après avoir débarqué Matt Doherty de Wolves (MD).

Emerson est évalué à 27 millions de livres sterling par le Barça, bien que le propriétaire de Newcastle, Mike Ashley, ait montré qu’il était prêt à se lancer dans un jeune prometteur avec une valeur de revente substantielle – comme Emerson par exemple.

