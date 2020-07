Les géants espagnols sont contraints de prêter une prétendue cible celtique; Iniesta l’a appelé «  immense  » – .

in

Le Real Madrid sera obligé de prêter la cible celtique Takefusa Kubo avant la campagne 2020/21, l’AS rapportant que les règles non européennes empêchent la sensation asiatique d’obtenir un rôle en équipe première au Santiago Bernabeu.

Ces dernières années, les nouveaux champions de la Liga se sont mis à fouiller l’Amérique du Sud à la recherche de certains des jeunes talents les plus brillants du football mondial.

Alors que Florentino Perez est déterminé à déterrer Neymar 2.0, plus de 100 millions de livres sterling ont été investis dans Vinicius Jr, Rodrygo Goes et Reinier Jesus – trois super-enfants aux pieds flottants qui ont déménagé dans la capitale espagnole avant l’âge de 18 ans.

L’inconvénient, cependant, est qu’il n’y a de place dans l’équipe de Madrid que pour un nombre limité de joueurs nés en dehors de l’UE.

Vinicius, Rodrygo, Eder Militao et le milieu de terrain uruguayen Fede Valverde sont désormais des membres clés de l’équipe de Zinedine Zidane, ce qui signifie que Los Blancos n’aura d’autre choix que de trouver un club prêt à emprunter le prodige japonais Kubo avant la saison prochaine.

Pourtant, ils ne manquent pas vraiment d’offres.

AS a affirmé en juin que le Celtic, l’AC Milan, l’Ajax et d’autres faisaient la queue pour signer un intrigant minuscule et gaucher qui a ombragé un jeune Messi dans ses orteils scintillants.

Kubo était le joueur hors pair d’une équipe du Real Mallorca qui a finalement succombé à la relégation en 2019/20, ses performances exaltantes et ses passes de division en défense suggérant qu’il pourrait prendre d’assaut le football écossais si le Celtic remportait la course pour sa signature.

«Nous parlons d’un joueur avec un immense talent et un bel avenir devant lui. Il est l’un des joueurs les plus doués du monde en ce moment », a déclaré la légende de Barcelone Andres Iniesta à AS l’année dernière à propos de Kubo, qui a battu de nombreux records dans l’académie de La Masia, avant de faire un choc sur les rivaux amers de la Liga des Catalans. .

Kubo a une clause de libération de 230 millions de livres sterling dans son contrat. Le Real Madrid le note vraiment très bien.

