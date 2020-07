Les géants espagnols prévoient un mouvement de choc pour le joueur des Wolves qui ne fait pas partie des plans de la première équipe de Nuno – .

in

L’attaquant de Wolverhampton Wanderers, Rafa Mir, pourrait être prêt pour un transfert choc à l’Atletico Madrid cet été, selon Marca.

Avec Raul Jimenez frappant dans les buts à un rythme remarquable, battant d’innombrables records en cours de route, les fidèles de Molineux pourraient être pardonnés d’avoir tout oublié d’un autre attaquant hispanophone qui a déménagé dans les Midlands en 2018.

Il est difficile d’imaginer maintenant, étant donné que Mir n’a pas enfilé Old Gold depuis une défaite 2-0 contre Nottingham Forest il y a 28 mois, qu’il était l’un des jeunes les plus convoités d’Europe lorsque les Wolves ont remporté la course pour sa signature.

Les géants du Black Country ont même battu le Real Madrid à la signature d’un jeune qui, à l’époque, se vantait d’un record de buts remarquable avec les réserves de Valence.

Mais, deux ans plus tard, Mir pourrait enfin être en route pour un géant basé à Madrid – bien que celui vêtu de rouge et de blanc.

Marca affirme que le directeur sportif de l’Atletico, Andrea Berta, est un grand fan de l’international espagnol U21 depuis ses années de formation à Valence.

Et, après une période prolifique de forme pendant une période de prêt à la formation de deuxième niveau Huesca, Mir est de retour sur le radar des finalistes de la Ligue des champions 2016. Marca ajoute que l’Atletico est loin d’être le seul club à exprimer un intérêt.

L’attaquant rangy a inscrit neuf buts en 18 matchs depuis janvier.

Los Colchoneros a terminé troisième de la Liga malgré une première moitié de saison épouvantable, même si les buts étaient une fois de plus en nombre insuffisant pour l’équipe autrefois redoutable de Diego Simeone.

Seul Alvaro Morata a atteint le double des chiffres en 2019/20.

