Les Gardiens de la Galaxie 3 déposent Bradley Cooper du casting

Bradley Cooper ne reviendra pas sur le film MCU.

La liste des acteurs de Guardians of the Galaxy 3 pourrait manquer un nom majeur. C’est si les rapports que MCU a abandonné Bradley Cooper du film sont vrais.

Il semble que la disponibilité de Cooper soit l’une des principales raisons de son retrait. Cependant, l’acteur de la liste A est actuellement en négociations avec Marvel Studios pour parvenir à un compromis.

Cooper a joué le raton laveur génétiquement modifié Rocket dans les deux premiers films des Gardiens de la Galaxie. Il est finalement devenu l’un des membres les plus importants du groupe. Le personnage a même joué un rôle essentiel dans Avengers: Infinity War.

Que pourrait-il arriver dans Guardians of the Galaxy 3?

À ce stade, les fans ont peu d’idée de ce qui se passera dans Guardians of the Galaxy 3. La production du film est au point mort pendant quelques années après que le statut du réalisateur James Gunn ait été suspendu.

Le film était censé sortir cette année mais a été retardé en raison d’un drame en coulisses, selon un rapport. Maintenant, le réalisateur James Gunn est de retour et en est aux dernières étapes de l’écriture du film. Jusqu’à présent, presque tous les acteurs ont confirmé leur retour au troisième film. Cela comprend Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Karen Gillan et Pom Klementieff.

Comment les Gardiens du Galaxy 3 se connecteront-ils au MCU?

À mesure que de nouveaux films MCU sortent, l’univers cinématographique Marvel devient de plus en plus compliqué. Les fans sont curieux de savoir comment les Gardiens de la Galaxie, Vol. 3 se connecte avec les autres films de la franchise de super-héros

Gardiens de la Galaxie, Vol. 3 fera partie de l’expansion de la phase 4 du MCU, selon un article. À la fin de Avengers: Fin de partie, Thor (joué par Chris Hemsworth) a rejoint les Gardiens. Il reste à voir si le héros asgardien sera toujours dans le troisième film.

Vin Diesel a également confirmé précédemment que certains membres de la distribution des Gardiens apparaîtront sur Thor: Love and Thunder. On ne sait pas encore comment tout cela se déroulera à l’écran.

