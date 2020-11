Les Galaxy Tab S7 et Tab S7 + de Samsung obtiennent d’importantes remises lors de la vente massive du Black Friday

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Les meilleures tablettes Android au monde méritent les meilleures offres du Black Friday, et quel meilleur endroit pour obtenir les remises les plus élevées disponibles en ce moment sur Samsung Galaxy Tab S7 et S7 + que Amazon?

Bien sûr, nous parlons des versions Wi-Fi uniquement des deux centrales Snapdragon 865+ publiées il y a quelques mois à peine, bien que notre liste complète Les offres de la tablette Black Friday 2020 incluent évidemment un certain nombre d’options intéressantes pour les acheteurs potentiels d’iPad Apple compatibles cellulaires et d’ardoises Android de plusieurs grandes marques.

Compte tenu de leur SoC Qualcomm de pointe susmentionné, de leurs écrans soyeux à 120 Hz et de leurs conceptions haut de gamme, il n’était pas surprenant de voir les Galaxy Tab S7 et Tab S7 + au prix de 650 USD et 850 USD respectivement dans des configurations de stockage d’entrée de gamme de 128 Go à lancement. Ce à quoi nous ne nous attendions pas vraiment, c’est que plusieurs grands détaillants américains réduire ces prix de départ (plus d’une fois) peu de temps après les débuts commerciaux du duo Tab S7.

Amazon propose désormais sans doute la meilleure vente à ce jour sur pratiquement chaque version de stockage et option de couleur. Vous pouvez actuellement économiser 200 $ sur les onglets S7 et S7 + avec 256 et 512 Go de salle de thésaurisation numérique locale, tandis que des modèles de 128 Go sont disponibles au moment de la rédaction de cet article pour un rabais plus que décent de 150 $ sur leurs prix habituels.

En gros, toutes ces offres sont meilleures que quoi Best Buy et Samsung lui-même propose des réductions pour le Black Friday en termes de Galaxy Tab S7 et S7 + sans aucune condition, bien que certains des prix fortement réduits puissent ne pas apparaître comme ça au début, en descendant à leur valeur réelle à la caisse.

Au cas où vous vous poseriez la question, le 11 pouces « standard » L’onglet S7 n’est pas seulement plus petit que le 12,4 pouces Galaxy Tab S7 +, également doté d’un panneau LCD IPS de qualité inférieure avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, ainsi que d’une cellule plus petite de 8000 mAh et d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Pendant ce temps, la meilleure alternative à l’iPad Pro (2020) de Samsung est livrée avec un superbe écran Super AMOLED doté d’une résolution de 2800 x 1752 pixels, ainsi qu’une cellule gigantesque de 10090 mAh et un lecteur d’empreintes digitales moderne intégré à l’écran. Les deux ardoises Android 10 ultra-haut de gamme partagent un nombre de 6 Go de RAM dans leurs variantes de stockage de 128 Go, ce qui augmente jusqu’à 8 Go de mémoire en combinaison avec 256 et 512 Go d’espace. C’est beaucoup pour votre argent, sans oublier que le S Pen toujours pratique de Samsung est inclus sans frais supplémentaires.