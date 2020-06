Les Galaxy S9 et S9 + de Samsung ont un premier aperçu de la mise à jour majeure One UI 2.1

C’est enfin arrivé, mesdames et messieurs! La mise à jour n’a presque pas commencé se déployant sur le Galaxy Note 9 en Allemagne la semaine dernière, déployant rapidement ses ailes pour embellir l’interface utilisateur des Galaxy S9 et S9 + au moment où nous parlons.

Sans surprise, cette livraison One UI 2.1 en direct démarre le même marché d’Europe occidentale susmentionné aujourd’hui, ainsi que en Corée, faisant pencher la balance à 1,1 Go absolument massif. Curieusement, c’est en fait un peu plus petit que la même mise à jour exacte publiée sur la note 9 légèrement plus récente, ce qui nous fait penser que les gros lots de cadeaux ne sont peut-être pas 100% identiques après tout.

De toute évidence, les S9 et S9 Plus sortis début 2018 n’étaient jamais censés recevoir toutes les fonctionnalités, modules complémentaires et améliorations des performances les séries Galaxy S10 et Note 10 ont il y a quelques mois, mais nous ne nous attendions pas non plus à des différences significatives entre ces deux et le dernier effort d’amélioration logicielle du Galaxy Note 9.

Il s’agit probablement de la dernière grande mise à jour que le duo Galaxy S9 obtiendra, pensez-vous, alors espérons que la stabilité du système se révélera fiable et que l’expansion mondiale ne prendra pas longtemps.

Au cas où vous vous poseriez la question, la note 9 ne semble pas avoir reçu la collection One UI 2.1 de nouvelles fonctionnalités logicielles dans de nombreuses régions, vous devrez donc peut-être attendre quelques semaines de plus avant que la mise à jour atteigne des versions spécifiques aux États-Unis. du vaisseau amiral S Pen 2018 et ses petits cousins ​​alimentés par un processeur Snapdragon 845.

Pour le moment, nous avons toutes les raisons de nous attendre à ce que tout, de la fonctionnalité de partage rapide et de partage de musique à la photographie à prise unique, au mode vidéo Pro, à mes filtres, à la zone AR et à l’AR Doodle, arrive sur le S9 et S9 +, tout comme ils l’ont fait sur la note 9. En plus de tout cela, Samsung a également les derniers correctifs de sécurité de Google en réserve pour le duo Galaxy S9, ce qui est encore une autre chose inhabituelle de voir les téléphones de deux ans recevoir si rapidement. Voilà ce que nous appelons intensifiez votre jeu de support logiciel!