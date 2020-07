Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra 5G pourraient être très chers

Samsung Galaxy Note 20 Ultra en noir mystique

Samsung a fait face à de sérieuses critiques début 2020 à la suite de sa décision d’augmenter les prix avec le lancement du Galaxy S20. Mais si l’on en croit une nouvelle fuite, la série Galaxy Note 20 pourrait aller encore plus loin.

Il ne semble pas y avoir de version 512 Go en préparation et, comme d’habitude, les prix peuvent différer d’environ 10 € selon le marché européen en raison des différents taux de TVA.

Pour ceux d’entre vous intéressés, le Galaxy Note 20 dispose d’un écran Super AMOLED + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une prise en charge du S Pen. Il dispose également d’un système à trois caméras à l’arrière qui a été emprunté au Galaxy S20.

Prix ​​du Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G en Europe

Samsung Galaxy Note 20 Ultra en noir mystique, blanc mystique et bronze mystique

le Le Galaxy Note 20 Ultra, quant à lui, se positionnera sur le segment ultra-premium à l’image du Galaxy S20 Ultra Samsung lancé au premier trimestre de l’année.

Ishan Agarwal dit que le smartphone sera disponible pour 1349 € avec une connectivité 5G en standard et 256 Go de stockage interne. Mais si vous êtes à la recherche de la version 512 Go, ce sera 1449 € à travers l’Europe.

Fait intéressant, le Galaxy Note 20 Ultra de 256 Go de base est au même prix que le Galaxy S20 Ultra de 128 Go, mais 200 € plus cher que le Galaxy Note 10+ de 256 Go. La version 512 Go, en revanche, est 100 € moins chère que le modèle équivalent Galaxy S20 Ultra.