Les gagnants du football universitaire et les perdants de la semaine 10 incluent Indiana et Liberty

Indiana a entamé cette saison un 2-61 mixte depuis 1968 vers Penn State et Michigan. La construction des installations au sein des Huge Ten est évidente et de longue date: l’Indiana occupe un échelon bien sous les Nittany Lions et Wolverines, deux des Bluebloods bien établis de l’école de football, mais pas en 2020. Cette saison imprévisible et incertaine a déjà vu l’Indiana remporter des victoires vers ces deux intimidateurs de longue date, mettant les Hoosiers sur le tempo pour la saison la plus rentable de ce système parce que le personnel de 1967 a reçu le Huge Ten et a atteint le Rose Bowl.- – – Et alors que battre Penn State deux semaines dans le passé prenait du temps supplémentaire et une plongée mémorable dans la zone supérieure par le quart Michael Penix Jr., la victoire 38-21 des Hoosiers contre le Michigan samedi était un démantèlement très approfondi d’un adversaire à seulement deux semaines d’être grillé parce que le plus grand risque des Huge Ten pour l’État de l’Ohio. mètres offensifs, éradiqué les loisirs de travail du Michigan et dominé le moment de la possession. Après avoir lancé pour 342 verges et trois touchés, Penix devrait être disponible derrière Justin Fields parce que les meilleurs prétendants de la ligue pour le Heisman. L’assortiment d’expertise en talent des Hoosiers – Penix, Ty Fryfogle, Whop Philyor et Peyton Hendershot, pour appeler juste quelques-uns, et bien sûr, ce sont tous des noms réels – un autre Michigan découvert en tant que membre du milieu du peloton au sein des Huge Ten et un candidat ridiculement surfait pour les Playoffs de soccer scolaire. Pour la deuxième semaine consécutive, des questions critiques sera probablement soulevé au sujet du mandat de l’entraîneur Jim Harbaugh, qui a commencé avec une si belle promesse, mais semble s’effondrer sous la charge des attentes maximales. Cependant, ces attentes ne seront pas trop extravagantes.VOIR UTE PLUS TARD: Méthodes de séparation de l’État de l’Utah avec l’entraîneur Gary Andersen trois matchs vidéo dans la saisonMichigan ne devrait pas battre l’État de l’Ohio sur une base annuelle, bien que dès que cela puisse être bon. La ligne de base est de battre Indiana, qui n’avait pas reçu sur cette séquence depuis 1987 et avait égaré 39 des 40 précédents aux Wolverines. Ce sont des jours sombres à Ann Arbor.Voici le reste des gagnants et des perdants de samedi: WinnersNotre DameBeating Clemson 47-40 est une validation pour ce personnel de Notre-Dame, qui, malgré sa montée au n ° 4 sur le bulletin de vote des entraîneurs Amway de cette semaine, n’avait pas a reçu le même genre de crédibilité accordée aux Tigers, Alabama et Ohio State. Alors qu’un autre match contre Clemson attend dans le match de championnat de l’ACC, le gros gain de samedi soir est dans la capacité qu’il permet aux Irlandais de perdre ce match revanche et ont néanmoins un dossier solide pour les 4 les plus élevés en une seule défaite. Le premier jeu du sport, après quoi une fois de plus moins de 5 minutes plus tard, dépeint les Gators comme surclassés et surclassés dans ce jeu de rivalité avec les principales implications de la SEC et des séries éliminatoires. Peu de temps après, la Floride a creusé cet écart précoce, après quoi elle s’est retirée tard dans la première mi-temps pour gagner 44-28 et s’emparer de la direction de la SEC Est, organisant la solide chance d’un rassemblement avec l’Alabama le mois prochain pour trouver une place dans tout le pays. demi finales. Le quart-arrière Kyle Trask a lancé pour 474 verges et 4 touchés pour devenir le principal participant du passé historique de la SEC à avoir au moins 4 passes d’atterrissage en 5 jeux vidéo consécutifs.Oklahoma StatePushed round pour les deux premiers trimestres et profiter sans récepteur étoile Tylan Wallace, Oklahoma State a battu Kansas State 20-6 dans la seconde période et a reçu 20-18 pour rester la seule vie comme un prétendant aux séries éliminatoires dans l’énorme 12. La perte est un coup de poing intestin pour les Wildcats, qui avaient deux possibilités dans le quatrième trimestre pour prendre les devants ou le temps supplémentaire de puissance. Un entraînement, avec la cote 13-12, a entraîné un échappé que les Cowboys sont retournés pour un atterrissage. Kansas State a marqué sur la possession suivante, mais n’a pas converti l’essai à deux points. Après avoir battu le Nebraska 21-13, les Wildcats ont une fiche de 3-0 pour la première fois depuis 2000 et ont atteint le plus haut niveau de la division Ouest. Dans la foulée de la fin décevante des 12 derniers mois, l’une des nombreuses clés de ce début torride a été le jeu de la protection du Nord-Ouest, en particulier en seconde période. Après avoir masqué le Nebraska en sortant des vestiaires, les Wildcats n’ont que permis dans une certaine mesure au cours de la seconde moitié de la saison. (Le moins dit concernant les malheurs des Cornhuskers en attaque, le plus élevé.) Liberty Les Flames sont en fait 7-0 en dessous de l’entraîneur Hugh Freeze après avoir atteint un but de 51 verges dans les secondes restantes pour battre Virginia Tech 38-35. Techniquement, la victoire se qualifie comme un gros bouleversement: Liberty était un outsider à deux touchés, indépendamment du fait d’avoir une attaque classée parmi les 20 premiers au niveau national et d’être deux jeux vidéo très éloignés de 38-21 rentables à Syracuse. Cette deuxième victoire contre un adversaire de l’ACC fournit à Liberty un argument incontesté pour le scrutin des entraîneurs d’Amway et augmente les pourcentages que Freeze obtiendra un autre coup pour exécuter son programme personnel sur l’étape Energy 5.TexasTexas restera dans l’épaisseur de la poursuite de l’énorme 12. après 17-13 rentables vers la Virginie occidentale. Contrairement à la victoire en fusillade de la semaine dernière contre l’État de l’Oklahoma, la protection a été le moteur de la troisième victoire consécutive des Longhorns: le Texas n’a abandonné que 3,9 verges par jeu et a effectué un certain nombre d’arrêts clés au quatrième quart. Largement limogés après avoir perdu dans l’Oklahoma le mois dernier, les Longhorns ont une fiche de 4-2 en Huge 12 avec des jeux vidéo en avant vers le Kansas, l’Iowa State et le Kansas State.Texas A & M Les Aggies ont battu 48-3 contre la Caroline du Sud, sans grand choc, cependant, la plus grande amélioration aurait probablement été la perte de la Géorgie face à la Floride. Alors qu’en éliminant principalement la Géorgie de la course aux séries éliminatoires, la victoire de la Floride est au profit des Aggies – puisque A&M a battu la Floride 41-38 le mois dernier, les Aggies pourraient également être classés en avant des Gators au sein du bulletin de vote des entraîneurs d’Amway et du classement principal des séries éliminatoires. Cela va être une saison mal placée pour Penn State, qui est maintenant un superbe 0-3 après avoir perdu 35-19 au Maryland. La série de désabonnements et d’accidents hors saison, qui comprenait le secondeur Micah Parsons et le travail de nouveau Journey Brown, sont la principale explication du déclin. Cependant, alors que cela explique la perte de la semaine dernière contre l’État de l’Ohio, qui détenait déjà un avantage certain en matière d’expertise, quelle est l’histoire d’une perte unilatérale contre les Terrapins? Ce qui peut être un résultat supplémentaire d’un personnel avec des espoirs de pré-saison principaux remettant instantanément en question ce qui est en jeu après avoir ouvert avec deux défaites consécutives. Florida StateShedding 41-17 à Pittsburgh représente une nouvelle étape pour Florida State, qui a maintenant perdu deux fois de suite par au moins 24 facteurs après avoir bouleversé la Caroline du Nord le mois dernier. Sous le choc avant le week-end, après avoir égaré 4 juste après un début de 3-0, les Panthers ont contraint trois interceptions et ont tenu l’attaque des Seminoles lors du test – 88 des 290 verges d’attaque des Seminoles sont arrivées ici sur un jeu – pour laisser tomber FSU à 2-5 dans la première saison de l’entraîneur Mike Norvell. Arizona StateUp 27-14 sur le sud de la Californie dans un match qui donnera au vainqueur un avantage significatif dans la course pour le championnat de la division sud, les Solar Devils ont accordé deux touchés dans les trois minutes restantes pour perdre 28-27. Avec seulement six jeux vidéo programmés avant le championnat de la convention – et le Pac-12 pourrait également être chanceux de l’obtenir, comme nous le verrons – le bris d’égalité en tête-à-tête rendra difficile pour l’ASU de rattraper son retard sur l’USC. et lutter pour un nouveau bol de 12 mois. Michigan State Les Spartiates utilisent les montagnes russes de curler sous l’entraîneur de première année Mel Tucker. Après avoir perdu le premier match contre Rutgers, l’État du Michigan a rebondi avec la colère du Michigan la semaine dernière. Contemporain de cette affirmation, les Spartiates ont eu trois revirements, ont autorisé 226 verges à excès de vitesse et ont égaré 49-7 à l’Iowa sans victoire auparavant. Pour être sincère, le Pac-12 est antérieur à samedi, mais le premier week-end du Pac-12 s’est effondré en fin de semaine avec deux annulations: la Californie vers Washington, qui devait placer deux groupes en dessous du top 25, et l’Utah vers l’Arizona. Compte tenu du manque de temps pour reprogrammer les jeux vidéo et compléter une saison déjà abrégée, ces annulations rappellent douloureusement à quel point il va être difficile pour le Pac-12 en tant que convention de jouer à suffisamment de jeux vidéo pour entrer dans le débat des séries éliminatoires. . Le fait que l’USC ait survécu pour battre l’État de l’Arizona est néanmoins un élément constructif important.

