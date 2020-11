Les gagnants de Gordon Bell utilisent l’IA pour combattre le COVID

La recherche dans des laboratoires universitaires et commerciaux mondiaux pour créer un processus de découverte de médicaments plus efficace a été reconnue aujourd’hui avec un prix spécial Gordon Bell pour le travail de lutte contre le COVID-19.

Une équipe de 27 chercheurs dirigée par Rommie Amaro de l’Université de Californie à San Diego (UCSD) a combiné le calcul haute performance (HPC) et l’IA pour fournir la vision la plus claire à ce jour du coronavirus, remportant le prix.

Leur travail a commencé fin mars quand Amaro a éclairé Twitter avec une photo d’une partie d’un virus SRAS-CoV-2 simulé qui ressemblait à un arbre de Noël à l’envers.

En le voyant, un chercheur distant a remarqué comment une protéine semblait atteindre comme un doigt tordu derrière un bouclier protecteur pour toucher une cellule humaine saine.

« J’ai dit, » merde, c’est fou « … ce n’est qu’en partageant une simulation comme celle-ci avec la communauté que vous pourrez voir pour la première fois comment le virus ne peut frapper que lorsqu’il est en position ouverte », a déclaré Amaro, qui dirige une équipe des biochimistes et des experts en informatique à l’UCSD.

L’image dans le tweet a été prise par le laboratoire d’Amaro à l’aide de ce que certains appellent un microscope numérique, un outil numérique qui relie la puissance des simulations HPC à l’IA pour voir des détails au-delà des capacités des instruments conventionnels.

C’est un exemple de travail dans le monde utilisant l’IA et l’analyse de données, accéléré par NVIDIA Clara Discovery, pour réduire les 2 milliards de dollars de coûts et la durée de dix ans nécessaires pour mettre un nouveau médicament sur le marché.

Un microscope virtuel amélioré avec l’IA

Début octobre, l’équipe d’Amaro a réalisé une série de simulations HPC + IA plus ambitieuses. Ils ont montré pour la première fois des détails précis sur la façon dont la protéine de pointe se déplaçait, ouvrait et contactait une cellule saine.

Une simulation (ci-dessous) contenait 305 millions d’atomes, soit plus du double de la taille de toute simulation antérieure en dynamique moléculaire. Il a fallu l’IA et les 27 648 GPU NVIDIA sur le supercalculateur Summit à Oak Ridge National Laboratory.

Plus de 4 000 chercheurs dans le monde ont téléchargé les résultats que l’un d’eux a qualifiés de «critiques pour la conception de vaccins» pour le COVID et les futurs pathogènes.

Aujourd’hui, il a remporté un prix spécial Gordon Bell pour COVID-19, l’équivalent d’un prix Nobel dans la communauté des supercalculateurs.

Deux autres équipes ont également utilisé les technologies NVIDIA dans des travaux sélectionnés comme finalistes du concours COVID-19 créé par l’ACM, un groupe professionnel représentant plus de 100 000 experts en informatique dans le monde.

Et le traditionnel prix Gordon Bell a été décerné à une équipe de Pékin, Berkeley et Princeton qui a franchi une nouvelle étape dans la dynamique moléculaire, en utilisant également une combinaison de HPC + AI sur Summit.

Un entonnoir IA détecte des médicaments prometteurs

Voir comment fonctionne le processus d’infection est l’une des perles que les scientifiques du monde entier rassemblent dans un nouveau processus de découverte de médicaments assisté par l’IA.

Un autre est le dépistage à partir d’un vaste champ de 1068 candidats les bons composés pour arrêter un virus. Dans un article d’une partie de l’équipe derrière les travaux d’Amaro, les chercheurs ont décrit un nouveau flux de travail d’intelligence artificielle qui, en moins de cinq mois, a filtré 4,2 milliards de composés jusqu’aux 40 composés les plus prometteurs actuellement en test avancé.

«Nous étions très heureux d’obtenir ces résultats parce que les gens meurent et nous devons y remédier avec une nouvelle base de référence qui montre ce que vous pouvez obtenir avec l’IA», a déclaré Arvind Ramanathan, biologiste informatique au Laboratoire national d’Argonne.

L’équipe de Ramanathan faisait partie d’une collaboration internationale entre huit universités et centres de superordinateurs, chacun fournissant des outils uniques pour traiter près de 60 téraoctets de données à partir de 21 ensembles de données ouverts. Il a alimenté un ensemble de simulations imbriquées et de prédictions d’IA qui ont fonctionné sur 160 GPU NVIDIA A100 Tensor Core sur le système Theta d’Argonne avec des exécutions massives d’IA utilisant NVIDIA TensorRT sur les nombreux autres GPU de Summit.

Composés d’amarrage, protéines sur un supercalculateur

Plus tôt cette année, Ada Sedova a mis une perle sur la chaîne pour l’amarrage des protéines (décrit dans la vidéo ci-dessous) lorsqu’elle a décrit son intention de tester un milliard de composés médicamenteux contre deux protéines de pointe de coronavirus en moins de 24 heures à l’aide des GPU de Summit. Le travail de son équipe a réduit à seulement 21 heures le travail qui prenait 51 jours, une accélération de 58 fois.

Dans un effort connexe, des collègues d’Oak Ridge ont utilisé NVIDIA RAPIDS et BlazingSQL pour accélérer d’un ordre de grandeur l’analyse des données sur des résultats comme Sedova.

Parmi les autres finalistes de Gordon Bell, les chercheurs de Lawrence Livermore ont utilisé des GPU sur le supercalculateur Sierra pour réduire le temps de formation d’un modèle d’IA utilisé pour accélérer la découverte de médicaments d’une journée à seulement 23 minutes.

Du laboratoire à la clinique

Les finalistes de Gordon Bell font partie de plus de 90 efforts de recherche dans une collaboration de superinformatique utilisant 50000 cœurs de GPU pour lutter contre le coronavirus.

Ils constituent un front dans une guerre mondiale contre COVID qui inclut également des sociétés telles que Oxford Nanopore Technologies, un spécialiste de la génomique utilisant le logiciel CUDA de NVIDIA pour accélérer son travail.

Oxford Nanopore a obtenu l’approbation des régulateurs européens le mois dernier pour un nouveau système de la taille d’une imprimante de bureau qui peut être utilisé avec une formation minimale pour effectuer des milliers de tests COVID en une seule journée. Des scientifiques du monde entier ont utilisé ses dispositifs de séquençage portables pour comprendre la transmission du virus.

Relay Therapeutics utilise des GPU et des logiciels NVIDIA pour simuler avec l’apprentissage automatique la façon dont les protéines se déplacent, ouvrant de nouvelles directions dans le processus de découverte de médicaments. En septembre, il a lancé son premier essai sur l’homme d’un inhibiteur moléculaire pour traiter le cancer.

Startup Structura utilise CUDA sur les GPU NVIDIA pour analyser les images initiales d’agents pathogènes afin de déterminer rapidement leur structure atomique 3D, une autre étape clé dans la découverte de médicaments. Il est membre du programme NVIDIA Inception, qui donne aux startups de l’IA un accès aux dernières technologies accélérées par GPU et aux partenaires du marché.

De Clara Discovery à Cambridge-1

NVIDIA Clara Discovery fournit un cadre avec des modèles d’IA, du code optimisé pour le GPU et des applications pour accélérer chaque étape du pipeline de découverte de médicaments. Il fournit des accélérations de 6 à 30 fois dans les emplois en génomique, prédiction de la structure des protéines, criblage virtuel, amarrage, simulation moléculaire, imagerie et traitement du langage naturel qui font tous partie du processus de découverte de médicaments.

C’est la dernière contribution de NVIDIA à la lutte contre le SRAS-CoV-2 et les futurs agents pathogènes.

Quelques heures après la commande d’un abri à domicile aux États-Unis, NVIDIA a donné aux chercheurs un accès gratuit à un essai routier de Parabricks, notre logiciel de séquençage génomique. Depuis lors, nous fournissons dans le cadre de NVIDIA Clara un accès ouvert aux modèles d’IA co-développés avec les National Institutes of Health des États-Unis.

Nous nous sommes également engagés à développer avec des partenaires tels que GSK et AstraZeneca le plus grand supercalculateur d’Europe dédié à faire progresser la découverte de médicaments. Cambridge-1 sera un système NVIDIA DGX SuperPOD capable de fournir plus de 400 pétaflops de performances d’IA.

Next Up: Une simulation d’un milliard d’atomes

Le travail ne fait que commencer.

Ramanathan, d’Argonne, voit un avenir où les laboratoires autonomes apprendront quelles expériences ils devraient lancer ensuite, comme des véhicules autonomes qui trouvent leur propre voie.

«Et je veux atteindre le maximum absolu du criblage de 1068 composés médicamenteux, mais même en couvrir la moitié sera beaucoup plus difficile que ce que nous avons fait jusqu’à présent», a-t-il déclaré.

« Pour moi, simuler un virus avec un milliard d’atomes est le prochain pic, et nous savons que nous y arriverons en 2021 », a déclaré Amaro. «À plus long terme, nous devons apprendre à utiliser l’IA encore plus efficacement pour faire face aux mutations de coronavirus et à d’autres agents pathogènes émergents qui pourraient être encore pires», a-t-elle ajouté.

Écoutez Jensen Huang, PDG de NVIDIA, décrire dans la vidéo ci-dessous comment l’IA de Clara Discovery fait progresser la découverte de médicaments.

En haut: une image du virus SARS-CoV-2 basée sur la simulation du laboratoire Amaro montrant 305 millions d’atomes.