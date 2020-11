Les fournisseurs Apple ont commencé à tester des prototypes d’iPhone pliables

Samsung et Motorola vendent des smartphones pliables au public depuis un certain temps, mais Apple est toujours en phase de développement. Cependant, selon l’un rapport, les essais de prototypes pliables ont commencé.

Chaque prototype d’iPhone pliable doit être plié 100000 fois

Actualités économiques quotidiennes réclamations Apple a récemment envoyé des prototypes d’iPhone pliables au partenaire d’assemblage Foxconn dans le but de publier la version finale de l’appareil dès septembre 2022.L’objectif des tests, selon des sources familières avec le sujet, est l’écran pliable. Apple évalue l’utilisation de la technologie OLED ou micro-LED, ainsi que leurs méthodes d’assemblage respectives.

Avant de se lancer dans des productions de masse, les ordinateurs portables comme le MacBook Pro doivent être ouverts et fermés entre 20 000 et 30 000 fois. Avec l’iPhone pliable, Apple a demandé à Foxconn de tout évaluer sur plus de 100 000 tests d’ouverture et de fermeture.

Apple s’est appuyé sur Samsung pour les récents panneaux OLED pour iPhone et il semble que la société sud-coréenne ait également été choisie pour fournir des panneaux pliables pour iPhone. Reste à savoir s’il y aura également d’autres fournisseurs.

La conception générale du produit n’a pas été décrite dans le rapport d’aujourd’hui. Cependant, le pronostiqueur Jon Prosser avait précédemment révélé que les premiers prototypes offraient un design de type Microsoft Surface Duo avec des écrans séparés et un front mince pour Face ID.