Les foules très confiantes de Peter V’landys reviendront

Le président d’ARLC, Peter V’landys, a déclaré qu’il était confiant que les foules reviendraient à un moment donné au cours de la nouvelle saison 2020 de la LNR.

La saison du LNR devrait reprendre le 28 mai après la suspension de la compétition en mars en raison de l’épidémie de coronavirus.

Alors que les États de l’Australie assouplissent les restrictions de verrouillage, les protocoles entourant la foule et les grands sites n’ont pas encore été considérablement levés.

Mais avec des infections qui diminuent quotidiennement, V’landys a admis qu’il était confiant que les foules finiraient par revenir même si elles devaient être à une audience plafonnée.

Peter V’landys, Stade ANZ (Getty)

« Je peux vraiment le voir », a déclaré V’landys à 2 Go Ben Fordham Live.

« Si l’infection continue d’être à ces points bas et si le taux de récupération dépasse le taux d’infection, je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas.

« Ayez une distance sociale sur le terrain, permettez aux membres de revenir en premier ou limitez la foule. Venez état d’origine, nous espérions permettre à tous les secouristes en tant qu’invités spéciaux de les remercier pour leurs efforts pendant cette crise. »

« Je suis très confiant qu’à un moment donné au cours de cette année, j’espère que la grande finale et l’État d’origine, nous aurons des foules plafonnées

« Et avant cela, peut-être de petites foules de 100 ou 200 personnes très éloignées. »

Freddy’s Facetime: Episode 8 – Corey Oates

En Premier League anglaise, six personnes de trois clubs différents ont été testées positives pour COVID-19, ce qui a entravé les plans de reprise de la compétition.

Lorsqu’on lui a demandé si le LNR pourrait faire face à une situation similaire, V’landys a déclaré qu’il est catégorique: les mesures de biosécurité du NRL sont si fortes qu’il n’y aura pas de bosses le long de la route.

« Je ne pense pas », a déclaré V’landys.

« Notre expert, qui est un expert en guerre biologique et chimique et l’une des meilleures personnes pour les mesures de pandémie et de biosécurité, pense-t-il sans s’isoler, un joueur qui l’obtient est à 1000 contre un.

« Avec l’auto-isolement que nous avons mis en place, c’est 10 000 pour un.

«Je pense que le seul risque que nous avons, certains de notre personnel médical ont des pratiques générales et peuvent visiter les hôpitaux. C’est le seul risque que nous avons.

« Je pense que l’obtenir de la communauté est proche de zéro parce que les joueurs s’auto-isoleront. »