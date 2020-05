Les footballeuses américaines ont des options après un revers devant le tribunal

Les joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis ont peut-être été durement touchées par la décision d’un juge dans leur procès pour discrimination sexuelle contre la Fédération américaine de football, mais l’affaire est loin d’être terminée.

Les femmes se sont engagées à continuer le combat, encouragées par des personnalités comme Joe Biden, Billie Jean King et même l’équipe nationale masculine.

« Ce n’est qu’un revers », a déclaré King lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait à l’équipe. «Il y a tellement de ces hauts et des bas. Continuez simplement à en tirer des leçons, continuez. Tu as toujours une si grande influence, non seulement dans le football, mais pour l’égalité pour tous. «

King, qui réclamait des prix équitables dans le tennis dans les années 1970, a une fois proclamé: «Tout le monde pense que les femmes devraient être ravies lorsque nous obtenons des miettes, et je veux que les femmes aient le gâteau, la cerise et la cerise sur le gâteau aussi. «

Les joueurs ont poursuivi la fédération l’année dernière, affirmant qu’ils n’ont pas été payés également en vertu de leur convention collective à ce que l’équipe nationale masculine reçoit dans le cadre de son contrat de travail. Ils ont demandé plus de 66 millions de dollars de dommages et intérêts en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération et du titre VII de la loi sur les droits civils de 1964.

Vendredi, le juge fédéral a rejeté la demande de rémunération discriminatoire des joueurs dans une défaite surprenante pour les champions en titre de la Coupe du monde. Le juge de district américain R. Gary Klausner a déclaré que les femmes rejetaient une structure de rémunération au jeu comme l’accord des hommes et acceptaient des salaires et des avantages de base plus élevés.

Mais il a permis que certains aspects de leurs allégations de conditions de travail discriminatoires se poursuivent.

Le procès reste prévu le 16 juin devant le tribunal fédéral de Los Angeles.

Les joueurs ont juré de faire appel de la décision du juge.

Il existe plusieurs options juridiques. Les joueurs pourraient chercher à renverser la décision de vendredi à la 9e Circuit Court of Appeals des États-Unis, et pourraient même discuter avec l’USSF de la possibilité d’une demande conjointe de suspension en attendant l’appel. Ils pourraient procéder à un procès limité aux conditions de travail telles que les vols, les hôtels et le personnel médical, puis faire appel de la décision de vendredi.

Ou les parties pourraient chercher à régler, peut-être dans le cadre d’un accord visant à remplacer et à prolonger la convention collective actuelle, qui expire le 31 décembre 2021.

Biden, le candidat présumé démocrate à la présidentielle, s’est rendu sur Twitter ce week-end pour encourager les joueurs.

« À? USWNT: n’abandonnez pas ce combat. Ce n’est pas encore fini. À? Ussoccer: salaire égal, maintenant. Ou bien quand je suis président, vous pouvez aller chercher du financement pour la Coupe du monde ailleurs », a-t-il déclaré, faisant référence à la Coupe du monde masculine de 2026, qui devrait être organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

L’association des joueurs de l’équipe nationale masculine a également publié lundi un communiqué exprimant son soutien.

« Pendant un an et demi, les joueurs de l’USMNT ont fait des propositions à la fédération qui assureraient un salaire égal pour les joueurs de l’USMNT et de l’USWNT », indique le communiqué. « Nous comprenons que les joueurs du WNT prévoient de faire appel de la décision de la semaine dernière et nous les soutenons. »

Steven A. Bank, professeur à l’UCLA, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la décision de Klausner sur le jugement sommaire concentre l’affaire mais pas dans la mesure où elle l’a fait.

«Souvent, les juges le feront afin de réduire les problèmes, mais parce que cela incite également les parties à régler en utilisant essentiellement une main lourde et en disant:« Hé, beaucoup de ces choses que vous avez sont duveteuses, alors débarrassons-nous de cela, et aucun de vous n’a un dossier aussi important que vous pensez. « Je ne suis donc pas surpris qu’un certain degré de jugement sommaire ait été accordé et qu’un certain niveau ait été refusé », a-t-il déclaré. « Mais j’ai été surpris que le juge ait obtenu une victoire assez complète pour le football américain. »

Lundi, lors d’une apparition sur «Good Morning America» d’ABC, Megan Rapinoe a déclaré avoir été choquée par cette décision. Elle a souligné que l’équipe féminine avait beaucoup plus de succès que les hommes, remportant des titres consécutifs de Coupe du monde et jouant plus de matchs.

« Si je gagne 1 $ à chaque fois que je joue et qu’un homme gagne 3 $, juste parce que je gagne 10 matchs et qu’il ne gagne que trois matchs, alors j’ai gagné 10 $ et il a fait 9 $, je ne sais pas comment ça me fait gagner plus d’argent, tout en ayant à gagner essentiellement tout ce que nous aurions pu gagner au cours de ces deux dernières années: deux Coupes du monde et à peu près tous les matchs auxquels nous avons joué », a déclaré Rapinoe. « Pour moi, il a manqué le point, et a été très décevant, pour être honnête. »

L’avocat Hampton Dellinger, qui a représenté des joueurs dans une bataille sur le gazon artificiel lors de la Coupe du monde 2015 au Canada, a déclaré que l’affaire prendrait du temps.

« De toute évidence, je pense que ce serait formidable si les parties pouvaient parvenir à un règlement raisonnable », a déclaré Dellinger. « Mais à mon avis, si la lutte juridique se poursuit, je ne pense pas que le premier mot du juge sera nécessairement le dernier. »

On pourrait faire valoir que l’équipe a déjà fait valoir ses arguments devant le tribunal de l’opinion publique. Après la victoire des États-Unis en finale de la Coupe du monde l’année dernière en France, la foule a scandé «Equal Pay» alors que les joueurs célébraient sur le terrain.

Les femmes ont également obtenu le soutien de certains des sponsors les plus en vue du football américain lorsque la fédération a fait valoir dans des documents judiciaires que les femmes n’avaient pas les compétences et les responsabilités de leurs homologues masculins. L’argument de la terre brûlée a conduit à la démission du président de l’USSF, Carlos Cordeiro, qui a été remplacé par l’ancienne joueuse de l’équipe nationale Cindy Parlow Cone.

«Je pense que c’est formidable qu’ils aient présenté l’affaire, car je pense que toute visibilité sur cette question ne fera que contribuer à faire avancer la cause, car cela rendra plus de gens sensibles et conscients que la question de l’inégalité de rémunération persiste dans tous les spectres de notre économie », a déclaré Mary Ellen Carter, professeure agrégée de comptabilité au Boston College. «Je le connais bien dans l’espace exécutif, mais ce n’est pas seulement là. Je pense donc que le courage dont ils ont fait preuve pour porter le costume garde la question au premier plan, et je pense que c’est important. «