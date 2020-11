Les footballeurs s’inquiètent de l’absence de matchs en Inde en 2020 – Football

Le 19 novembre marquera un an d’abstinence de l’Inde du football international. C’est ce soir-là à Mascate que l’Inde a joué pour la dernière fois, perdant 0-1 lors de leur match de qualification pour la Coupe d’Asie et la Coupe du Monde contre Oman. Covid-19 a depuis perturbé le calendrier international, mais alors même que les pays ont repris les matchs, les joueurs indiens se prépareront pour la septième saison de la Super League indienne (ISL) à partir de Goa le 20 novembre.

Alors que les ligues s’arrêtent pour la dernière pause internationale de l’année entre le 11 et le 18 novembre, le Népal, le Bangladesh, le Myanmar et le Tadjikistan, entre autres, seront impliqués dans des matches amicaux, mais l’Inde terminera 2020 sans match. Le Népal et le Bangladesh jouent deux matchs à Dhaka; Les EAU accueillent le Tadjikistan à Dubaï; Le Mexique, le Japon, la Corée du Sud, le Panama et le Qatar et l’Arabie saoudite ont choisi des stades en Autriche et l’Arabie saoudite accueillera la Jamaïque.

Le premier match de l’Inde aura lieu du 22 au 30 mars 2021, date à laquelle le Qatar doit se rendre. Selon un communiqué de presse de la Confédération asiatique de football (AFC) mercredi, à la suite d’une réunion du comité des compétitions de l’AFC, les qualifications pour la Coupe d’Asie 2023 et la Coupe du monde 2022 auraient lieu en mars et juin. Selon le communiqué de presse, l’Inde jouera au Bangladesh et en Afghanistan en juin.

Reprogrammé une fois en raison de la pandémie, l’Inde devait affronter le Qatar à Bhubaneswar le 8 octobre, le Bangladesh le 12 novembre et accueillir l’Afghanistan le 17 novembre. Mais en août, «à la lumière de la situation actuelle du Covid-19 dans de nombreux pays», L’AFC et la Fifa ont reporté tous les éliminatoires à l’année prochaine. Hors de compétition pour le tour final des éliminatoires de la Coupe du monde, l’Inde, avec deux points en cinq matches, peut avoir un parcours plus facile vers la Coupe d’Asie 2023 si elle termine troisième du groupe. Avec trois matchs à jouer, l’Inde est quatrième.

Des verrouillages rigoureux, des restrictions de voyage et une quarantaine obligatoire de 14 jours pour les étrangers ont exclu un camp d’entraînement dirigé par l’entraîneur-chef Igor Stimac et son équipe, a déclaré Kushal Das, secrétaire général de la Fédération indienne de football (AIFF). Donc, cela n’avait aucun sens de planifier des matchs amicaux en novembre, a-t-il déclaré. «Les joueurs viennent de commencer à s’entraîner dans leurs clubs pour l’ISL», a-t-il déclaré. De plus, étant donné les règles de quarantaine de l’Inde, accueillir des équipes étrangères aurait été difficile, a déclaré Das au téléphone depuis New Delhi.

Le manque de jeux a laissé les joueurs indiens inquiets. « Ce n’est pas entre nos mains mais c’est frustrant », a déclaré le milieu de terrain du FC Goa et de l’Inde Brandon Fernandes lors d’un récent appel Zoom organisé par son club. « Cela me dérange et je suis sûr que cela dérange également les autres joueurs indiens », a déclaré Anirudh Thapa, milieu de terrain central de l’Inde et du Chennaiyin FC. Le club et coéquipier de Thapa, Lallianzuala Chhangte, a déclaré: «Du bon côté, nous espérons que les matchs pourront avoir lieu en 2021 et quand ils le feront, nous serons en meilleure forme en termes de forme physique des matchs et d’autres aspects ayant joué dans l’ISL.» Les trois sont maintenant avec leurs clubs à Goa.

Les joueurs ont déclaré qu’Igor Stimac était en contact. « Il m’a motivé à travailler continuellement et à rester en forme pour le club et l’équipe nationale », a déclaré Thapa. «Son entraîneur adjoint nous a régulièrement donné des programmes de conditionnement physique à suivre pendant le verrouillage. Ils ont été vraiment utiles », a déclaré Chhangte.

Fernandes a déclaré que Stimac lui avait dit qu’il « aurait besoin d’être à 100% lorsque vous viendrez pour l’équipe nationale. »

