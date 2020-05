Les flics emportent Mahindra Scorpio saisi sur Joyride; Obtenez enfermé à l’intérieur

Les flics de Lucknow ont emmené un Mahindra Scorpio saisi en balade et se sont vite retrouvés coincés dans la voiture. Voici ce qui s’est passé.

Ce propriétaire de Mahindra Scorpio était sous le choc mais à la fin, il aurait pu en rire ou deux. Après un différend avec un local en raison de problèmes monétaires, la police de Lucknow a saisi la voiture du défunt. Une fois le différend résolu, le propriétaire Akhand Singh a été poliment invité à récupérer son Scorpion au poste de police de Gomti Nagar, Lucknow.

Cependant, lorsqu’il est arrivé à la gare, le propriétaire a trouvé sa voiture manquante. En raison de nombreux cas de vol dans la ville, le propriétaire avait installé un tracker GPS de rechange avec un mécanisme avancé. Ainsi, il pouvait littéralement suivre la voiture sur son téléphone, même si la voiture n’était pas allumée. C’est à ce moment-là qu’il a été choqué.

Le propriétaire a trouvé ce Mahindra Scorpio à environ 143 kilomètres de la ville. Dès qu’il a vu l’emplacement sur son téléphone, il a coupé le moteur et verrouillé la voiture via le téléphone lui-même. Une fois la commande envoyée, le système du Scorpion l’a reçue et immédiatement, la voiture a été verrouillée de l’extérieur et le moteur a été arrêté.

Les flics qui étaient en balade étaient eux-mêmes sous le choc car ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Après avoir été coincé à l’intérieur de la voiture pendant près de deux heures, ils ont dû demander au propriétaire de les laisser sortir de la voiture. Le propriétaire a ensuite joué intelligemment en s’assurant que la voiture était la première dans les limites de la ville de Lucknow.

Plus tard, les flics ont avoué qu’ils étaient allés prendre une déclaration d’une personne impliquée dans une affaire de meurtre. Ils ont sorti la voiture privée à des fins d’enquête sans la vérifier auprès du propriétaire. Les flics impliqués ont été suspendus et l’officier le plus haut gradé, dans ce cas, a été envoyé sur les lignes.

De nombreuses nouvelles voitures ont désormais cette fonction de sécurité activée via leur système d’infodivertissement. De nombreuses voitures de Hyundai, Volkswagen, MG et Kia sont toutes équipées de ces fonctionnalités de sécurité qui incluent la géo-clôture, l’alerte et la notification de vol, les informations de conduite et bien plus encore. Avec l’augmentation des cas de vol en Inde, ces fonctionnalités sont très utiles.