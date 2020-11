Les finales mondiales de la Clash Royale League 2020 n’auront pas d’audience en direct

Image via Supercell

Supercell a abandonné ses plans pour un public en direct au Clash Royale Finales mondiales de la Ligue (CRL) 2020, alors que plusieurs régions du monde font face à une deuxième vague de cas de COVID-19. La finale mondiale aura lieu les 5 et 6 décembre.

De plus, seules les deux équipes chinoises seront en compétition sur le site du Shanghai Oriental Sports Center en Chine. Ce sont Nova Esports et W.EDGM. Les six autres équipes d’outre-mer; PONOS, Fav Gaming, SK Gaming, Team Queso, Pain Gaming et Tribe Gaming s’affronteront en ligne.

Cette annonce intervient même après la Peacekeeper Elite Le championnat (PEC) 2020 a eu lieu plus tôt ce mois-ci au même endroit avec un public en direct. Quinze équipes du monde entier ont participé à l’événement.

«Nous nous sommes préparés à l’ouverture de jeux hors ligne, mais la situation de l’épidémie a changé en fin d’année», a déclaré Supercell en annonçant que la finale mondiale 2020 n’aura pas de public en direct. «Les problèmes de santé et de sécurité sont avant tout.»

La suite de cadeaux de la Finale mondiale, qui était initialement censée être destinée aux fans qui viennent au Centre sportif pour assister à l’événement, sera désormais vendue en ligne. Il contient six articles et sera vendu pour 398 yuans chinois (environ 60 $) via la plateforme de billetterie chinoise, Maoyan.

Une suite de cadeaux de la finale mondiale se vendra 🛍️ sur la plateforme de billetterie « 猫眼 », y compris tous les éléments de la photo. pic.twitter.com/HLwzQuVLcz – China Royale Esports🇨🇳 | #CRLEAST (@CNRoyaleEsports) 21 novembre 2020

Les fans du monde entier pourront assister à la finale mondiale de la CRL 2020 les 5 et 6 décembre Clash Royale Chaîne YouTube Esports. Le format exact et la cagnotte de l’événement n’ont pas encore été annoncés.