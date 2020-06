Les films à petit budget pourraient être retirés (des cinémas) pour de bon – / Film

Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment, alors vous avez peut-être oublié qu’il y a toujours une pandémie mortelle parmi nous. Le coronavirus n’a disparu nulle part, et Hollywood essaie toujours de savoir comment nager dans ces eaux inexplorées. Même avant le coronavirus, le film à petit budget – c’est-à-dire un film autonome qui n’était pas censé être un gros blockbuster de lancement de franchise – était une race mourante. Maintenant, à la suite de la pandémie, le film à budget moyen pourrait être définitivement perdu – du moins en salles.

Variety a parlé avec certains initiés de l’industrie du sort des films non à succès ici à l’ère du coronavirus. Le virus a fermé des salles de cinéma à travers le monde, et bien que beaucoup espèrent que les choses pourront recommencer à s’ouvrir en juillet, rien n’est garanti. À la suite de la fermeture, les studios ont dû trouver quoi faire avec leurs sorties 2020. Beaucoup de grands films de franchise, comme Veuve noire et Wonder Woman 1984, ont été reportés à la fin de cette année, tandis que d’autres superproductions, comme F9 et Ghostbusters: Afterlife, ont déménagé en 2021.

En effet, le paysage de la sortie du film 2021 va être jonché de films qui étaient censés arriver cette année. Cela va créer un nouvel ensemble de problèmes pour les studios – la sursaturation. Avec une surabondance de films qui encombrent le box-office en 2021, les studios vont avoir plus de concurrence qu’ils ne le souhaiteraient. En conséquence, certains studios – comme Universal, Sony, Paramount et Disney – ont adopté le streaming.

Universal’s Trolls: Monde Tour a été le premier film à contourner les théâtres et à passer directement au streaming – une décision qui a irrité les propriétaires de théâtre. Mais d’autres films ont emboîté le pas. Disney a déménagé Artemis Fowl à leur service de streaming Disney +; Paramount a vendu le rom-com Les tourtereaux à Netflix; Sony sort son film Tom Hanks sur la Seconde Guerre mondiale Levrette via Apple; et Universal a déménagé Le roi de Staten Island en VOD pour la semaine prochaine.

Bien qu’il ait été beaucoup question de sauver le caractère sacré de l’expérience théâtrale, pousser les petits films en streaming n’est pas sans avantages. Comme le rapporte Variety: «Ce plan présente des avantages. Vendre un film à un streamer donne aux studios une injection immédiate de liquidités, tandis que la location du film prend plus de temps pour récupérer les coûts – l’argent vient de manière incrémentale à chaque location.

Avec les sorties en salles, les studios doivent partager les bénéfices avec les propriétaires de théâtre. Les titres de VOD numérique, cependant, rapportent aux studios 80% des revenus. Cela ne veut pas dire chaque le film est destiné à contourner les cinémas – juste les films auxquels les producteurs n’ont pas pleinement confiance. Les tourtereaux, par exemple. La variété écrit:

Les dirigeants de Paramount pensaient qu’en tant que projet de milieu de gamme, le film avait des perspectives commerciales limitées. En revanche, Netflix a aimé que le film ait des stars bien connues. Étant donné que la société de streaming gagne de l’argent sur les abonnements, elle n’a pas à se soucier des ventes au box-office. On ne sait pas combien Netflix a payé pour le film, mais les initiés disent que Paramount a pu récupérer son budget de 16 millions de dollars ainsi que la plupart de l’argent qu’il avait dépensé en publicité.

Les tourtereaux est la définition même d’un film à petit budget. Ce n’est pas censé être un lanceur de franchise; il n’a pas énorme étoiles; ce n’est pas une photo de super-héros. C’est juste un rom-com inoffensif (et un peu oubliable). Si Paramount et d’autres studios peuvent réaliser un plus gros profit en vendant ces types de films à des streamers, c’est exactement ce qu’ils vont faire. « Ils avaient de faibles attentes pour la plupart de ces films », a déclaré Eric Handler, analyste chez MKM Partners. « Leur vente a donné aux studios une chance de récupérer leur budget le plus tôt possible. »

Et Peter Csathy, fondateur de Creatv Media, ajoute: «Ces changements se produisaient, mais la pandémie les a accélérés. Ces petits films seront sortis des salles de cinéma, et tout ce qui nous restera sera des films d’événement et des films Marvel. » Cela ne vous gênera peut-être pas si vous êtes prêt à faire vos films de milieu de gamme à la maison. Mais si vous êtes nostalgique de l’époque où vous regardez de tels films sur grand écran, vous risquez d’être confronté à une dure réalité.

