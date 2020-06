Les filles Kendall et Kylie Jenner sont fières de Caitlyn Jenner pour avoir embrassé sa SEXUALITÉ !!! Connaissez le voyage inspirant de Caitlyn de William Bruce !!!

Nous sommes tous conscients de la transition de William Bruce Jenner vers Caitlyn Jenner il y a cinq ans.

Après avoir beaucoup souffert de son identité de genre, en 2015, Caitlyn a dévoilé son identité et a décidé de se faire opérer.

Qu’est-ce que Kendell Jenner a dit ???

Kendell Jenner a déclaré que son père n’était pas quelqu’un de très amical et discutait de ses sentiments avec les autres. Elle a dit que c’était quelqu’un qui préférait se taire et n’était pas impliqué avec tout le monde.

Elle a ajouté qu’après que Caitlyn Jenner ait décidé de faire la transition, leurs relations avaient changé. Kendell a ajouté qu’après que son père soit devenu transgenre, leur relation se développe chaque jour. Elle s’est présentée comme la fille de papa. Elle a dit qu’ils peuvent maintenant être honnêtes les uns avec les autres. Ils peuvent partager des émotions profondes maintenant et son père peut parler de sa douleur et de sa souffrance auxquelles elle a été confrontée toutes les années.

Kendell a ajouté qu’elle avait l’habitude de regarder de vieilles vidéos olympiques de son père et a montré sa volonté de faire partie de son voyage spectaculaire. Elle a continué que Caitlyn a raconté ses histoires et qu’elle adorerait les écouter. Elle a dit que son père était une inspiration pour elle.

Qu’est-ce que Kylie Jenner a dit ???

Kylie s’est adressée à son père en tant que «héros». Elle a dit que son père a toujours été une inspiration pour elle; que ce soit en remportant une médaille d’or ou en exprimant son identité. Elle a dit qu’elle avait inspiré la bravoure de son père. Kylie a montré son respect à son père et a dit qu’elle a appris à dire ce qu’elle aime et à ne pas avoir honte de ses choix. Elle a dit que son père a été son modèle et l’a beaucoup inspirée.

D’autres enfants de Caitlyn ont également déclaré que leurs relations avec elle avaient changé après sa transition.